정읍시의회, 화력발전소 기간연장 불허 촉구

정읍시의회 송전선로 및 화력발전소 대책 특별위원회가 집행부의 추진 상황을 점검했다. 사진제공=정읍시의회

정읍시의회(의장 박일) ‘송전선로 및 화력발전소 대책 특별위원회’(위원장 이상길)는 지난 19일 영파동 제1산단 내 바이오매스 화력발전소 건립과 관련한 집행부의 추진상황을 집중 점검했다.

이날 회의에서는 당초 2025년 12월까지였던 사업 기간을 2027년 12월까지 연장하는 개발실시계획 변경안이 전북특별자치도에 제출되고, 정읍시의 검토 의견 제출을 앞두고 있는 상황에서 사업 기간 연장과 공사 재개 문제를 중심으로 심도 있는 논의가 이뤄졌다.

특별위원회 위원들은 “사업주체가 주민들의 우려를 해소하기 위한 실질적인 노력 없이 공사 기간 준수만을 앞세워 사업을 강행하는 것은 시민을 기만하는 행위이다" 며 “정읍시는 전북특별자치도에 사업 기간 연장 불허를 포함한 강력하고 명확한 반대 의견을 전달해야 한다”고 강조했다.

이상길 위원장은 “송전선로 및 화력발전소 문제는 정읍의 자연과 생활환경, 시민의 삶의 질에 중대한 영향을 미치는 사안이다" 며 시 행정의 노력을 당부햇다.

정읍=임장훈 기자

