진안군사회복지행정연구회 취약계층 위한 이웃돕기 성금 100만원 전달

진안군사회복지행정연구회(이하 진사행연, 회장 윤안순)는 21일 군수실을 찾아 어려운 이웃돕기에 써달라며 후원금 100만원을 전달했다. 전달식에는 진사행연 윤안순 회장과 김대환 사회복지과장이 함께했다.

진사행연은 진안군청 사회복지직 공무원들의 모임으로 지난 2015년부터 어려운 이웃을 위한 기부를 이어오고 있다.

이날 전달된 후원금은 지역 내 취약계층 주민들의 생활 안정과 복지 증진을 위해 사용된다.

윤안순 회장은 “지역 사회에 나눔을 실천하겠다는 회원님들의 뜻이 모아져 해마다 후원을 해오고 있다. 크진 않지만 누군가에게 소중히 사용되길 바란다”고 소감을 밝혔다.

