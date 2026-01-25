호원대 RISE 사업단, 군산 명소 테마 신곡 ‘초원 사진관’ 공개

호원대학교 RISE 사업단이 23일 신곡 ‘초원 사진관’을 정식 공개했다./사진제공=호원대

호원대학교 RISE 사업단이 ‘지역축제 참여를 통한 청년역량강화 프로젝트: 청년아이디어 재미잇(it) 군산’의 성과로 23일 신곡 ‘초원 사진관’을 정식 공개했다.

이는 지난해 12월 12일 발매된 러브원의 싱글앨범 ‘시간을 건너서’에 이은 두 번째 음원이다.

‘시간을 건너서’는 현재 멜론‧지니‧유튜브 등 주요 음원 플랫폼을 통해 서비스 중이며, 이번 신곡 ‘초원 사진관’은 23일 오후 6시부터 동일 플랫폼을 통해 순차적으로 공개되고 있다.

이번 신곡에는 김기원 음악감독(도츠뮤직 대표·전 호원대 K-POP학과 교수)과 4인조 걸그룹 러브원의 리더 유솜이 참여했다.

‘초원 사진관’은 군산의 대표 명소를 서정적 음악 감성으로 풀어낸 곡이다.

호원대 RISE 사업단은 ‘시군 명소화 대학연계 사업’을 통해 지역 축제와 명소를 테마로 한 국내 최초 종합 음반 프로젝트를 추진하며, 대학과 지역 사회가 공존하는 혁신적 문화 모델을 구축하고 있다.

이번 신곡 공개는 그 성과의 일환으로, 대학의 예술적 인프라와 지역 자산이 결합한 새로운 브랜드 가치를 보여주고 있다는 평가다.

사업단은 이번 신곡을 포함해 싱글 2곡과 테마 음악 9곡 등 총 11곡이 수록된 종합 앨범을 오는 2월 말 발매할 예정이다.

해당 앨범은 특정 지역의 축제와 명소를 메인 테마로 기획한 국내 최초 사례로, 대학과 지역 사회가 함께 만들어내는 문화적 협업의 의미를 담고 있다.

최부헌 호원대 RISE 사업단 부단장은 “앞으로도 대학이 가진 풍부한 인적·예술적 자원을 지역 사회와 공유해 지역 문화의 품격을 높이고 상생의 가치를 실현하는 현장 밀착형 프로젝트를 지속적으로 발굴하겠다”고 밝혔다.

한편 호원대 RISE 사업단은 이번 신곡 공개와 2월 말 종합 앨범 발매를 계기로 지역 명소 콘텐츠화 사업을 확대하고 전북 지역 문화 경쟁력 제고를 위한 대학의 역할을 강화할 계획이다.

군산=이환규 기자

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지