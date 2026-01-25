최관규 군산시장 출마예정자 출판기념회 개최

최관규 군산시장 출마예정자(정치학 박사)가 24일 국립군산대 고춘골호에서 출판기념회를 진행했다./사진제공=최관규 출마예정자 측

최관규 군산시장 출마예정자(정치학 박사)가 24일 국립군산대 고춘골호에서 ‘역사가 묻고, 군산이 답하다’ 출판기념회를 진행했다.

이날 출판기념회에는 시민과 각계 인사 등 1000여 명이 참석해 최관규 출마예정자의 정책 비전과 도시 발전 구상에 관심을 드러냈다.

최 출마예정자는 책을 통해 군산의 경제 침체를 일시적 현상이 아닌 지도력의 문제와 역사적 전환기의 구조적 문제로 규정하고 역사가 보여준 교훈을 바탕으로 ‘극복 전략(ABCDEF 전략)’을 제시했다.

특히 △항만 △공항 △철도 △고속도로 △대규모 산업단지 △대덕연구단지 배후 제조 인프라 등 군산이 가진 지정학적·산업적 잠재력을 결합해 세계로 연결되는 군산의 미래 비전을 구체적으로 밝히기도 했다.

최 출마예정자는 “문제는 방향과 선택”이라며 “지역 발전과 성장을 위해 역사가 묻고 이제 군산이 답할 차례”라고 강조했다.

군산=이환규 기자

