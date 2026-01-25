장수군 장계·번암면 주민자치위 새 출범

위촉식 열고 2년간 풀뿌리 자치 역할

제12기 장계면 주민자치위원회 위촉식. /사진제공=장계면

장수군 장계면과 번암면 주민자치위원회가 잇따라 위촉식을 열고 새 임기 출범을 알렸다.

각 면 주민자치위원회는 앞으로 2년간 주민을 대표해 지역 현안을 논의하고 주민 참여 기반의 자치 활동을 본격 추진하게 된다.

장계면은 지난 23일 장계면 행정복지센터에서 ‘제12기 장계면 주민자치위원회 위촉식’을 개최했다.

이날 위촉식에서는 공개모집과 심의 절차를 거쳐 선정된 주민자치위원들에게 위촉장이 수여됐다.

제12기 주민자치위원들은 향후 2년간 주민자치 프로그램 운영을 비롯해 지역 현안 논의, 주민 의견 수렴, 주민 참여 확대를 위한 다양한 활동을 수행하게 된다.

장계면 주민자치위원회는 그동안 주민 스스로 지역 문제를 논의하고 해결 방안을 모색하는 풀뿌리 자치의 중심 기구로 역할을 해왔다.

이날 선출된 이태진 주민자치위원장은 “주민과 함께 고민하고 실천하는 주민자치위원회를 만들어가겠다”며 “장계면이 더욱 살기 좋은 지역으로 거듭날 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

조장호 장계면장은 “주민자치위원회는 행정과 주민을 잇는 중요한 가교 역할을 하는 조직”이라며 “제12기 위원회가 주민의 목소리를 충실히 담아내고 지역의 지속 가능한 발전과 공동체 화합을 이끌어 주길 기대한다”고 밝혔다.

제11기 번암면 주민자치위원 위촉식. /사진제공=번암면

번암면도 같은 날 면사무소 2층 회의실에서 ‘제11기 번암면 주민자치위원회 위촉식’을 열고 새 출범을 공식화했다.

이날 행사에서 위원 25명과 고문 5명에 대한 위촉장 수여와 함께 임원진 선출, 정기회의가 진행됐다.

특히 제10기 주민자치위원회를 이끌며 지역 공동체 활성화에 기여해 온 이향숙 위원장이 제11기 위원장으로 재선출돼 위원회 운영의 연속성과 전문성을 동시에 확보했다.

이향숙 위원장은 “지난 임기 동안 소통과 화합을 바탕으로 위원들과 함께할 수 있었다”며 “앞으로도 번암면의 변화와 주민 복지 증진을 위해 책임 있는 역할을 다하겠다”고 밝혔다.

이종현 번암면장은 “제11기 주민자치위원회 출범을 진심으로 축하드린다”며 “행정에서도 주민자치 활동이 원활히 추진될 수 있도록 제도적·행정적 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.

한편 장계면과 번암면 주민자치위원회는 앞으로 주민자치 프로그램 운영을 비롯해 지역 축제 활성화, 봉사활동 등 생활 밀착형 자치 사업을 추진할 계획이다.

이를 통해 주민 참여가 확대되고 공동체 결속력이 강화되면서 지역 활력과 생활 복지 수준 향상에도 긍정적인 효과가 기대된다.

장수=이재진 기자

