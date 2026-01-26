[2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽] 전북출신 누가 출전하나?

내달 6일 개막…스노보드 조완희·바이애슬론 최두진 출격 대한민국 6개 종목 130여 명의 선수단 출전

2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽에 출전하는 전북출신의 스노보드 조완희(왼쪽)와 바이애슬론 최두진 선수 사진. 전북자치도체육회 제공

2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 개막이 11일 앞으로 다가왔다.

이번 동계올림픽은 2월 6일 개회식을 시작으로 17일간 밀라노와 코르티나 담페초 등 4개 클러스터에서 분산 개최된다.

대한민국 선수단은 빙상과 스키, 바이애슬론 등 6개 종목, 130여 명의 선수와 임원이 출전한다.

전북자치도체육회(회장 정강선)는 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽에 전북 출신 또는 전북 소속 선수 2명이 태극마크를 달고 출전한다고 26일 밝혔다.

스노보드에 출전하는 조완희는 전북자치도스키·스노보드협회 소속으로 지난 2020년부터 현재까지 국가대표로 활동하고 있다.

조완희는 스노보드 알파인 평행대회전이 주 종목으로 지난해 오스트리아에서 열린 Simonhöhe European cup 국제대회에서 1위와 제105회 전국동계체전에서 1위 등 국내·외에서 활약하고 있다.

이번 동계올림픽에서도 주 종목인 스노보드 평행대회전에 출전한다.

또한 바이애슬론 종목에 출전하는 포천시청 소속의 최두진은 무주 출신이다.

최두진은 지난해 제9회 하얼빈 동계아시안게임 남자 계주 경기에 출전해 4위를 기록했다.

전북자치도스키·스노보드협회 문대중 회장은 “최고의 컨디션으로 후회없는 경기를 펼치고 왔으면 좋겠다”며 “조완희 선수를 비롯한 우리 선수단이 선전을 펼칠 수 있도록 많은 성원과 응원을 부탁드린다”고 말했다.

