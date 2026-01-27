고창군, 설 앞두고 고창사랑상품권 최대 20% 할인

2월 한 달간 150억 원 발행…소비 촉진·지역경제 선순환 기대

2026년 고창사랑상품권 설맞이 특별할인 포스터. 사진제공=고창군

고창군이 설 명절을 앞두고 지역경제 활성화와 군민들의 가계 부담 완화를 위해 2월 한 달간 고창사랑상품권 최대 20% 할인 판매를 실시한다.

이번 할인은 상품권 구매 시 즉시 적용되는 선할인 10%에 더해, 고창사랑카드로 결제할 경우 결제금액의 10%를 후캐시백으로 추가 제공하는 방식이다. 이에 따라 군민들은 최대 20%의 실질적인 할인 혜택을 누릴 수 있다.

월 구매 한도는 1인당 100만 원으로, 설 명절을 앞두고 장보기와 생활비 지출이 늘어나는 시기에 군민들의 부담을 덜어줄 것으로 기대된다. 특히 이번에 발행되는 고창사랑상품권은 총 150억 원 규모로, 관내 가맹점에서만 사용이 가능해 지역 내 소비 촉진과 소상공인 매출 증대 효과가 클 것으로 전망된다.

고창군은 고창사랑상품권을 군민과 소상공인이 함께 상생하는 대표적인 민생경제 정책으로 보고 있다. 고물가·고금리 장기화로 위축된 지역경제 회복을 위해 상품권 할인 정책을 연중 지속적으로 추진하고 있으며, 이번 설 명절 특별 할인 판매 역시 지역경제에 활력을 불어넣기 위한 선제적 조치다.

심덕섭 고창군수는 “설 명절을 맞아 군민들께 실질적인 혜택을 드리고, 동시에 지역 소상공인의 경영 안정에도 도움이 되도록 2월 한 달간 150억 원 규모의 고창사랑상품권을 발행한다”며 “많은 군민들께서 고창사랑상품권을 적극 이용해 지역경제 활성화에 동참해 주시길 바란다”고 말했다.

고창=박현표 기자

