완주군, 협업 행정으로 ‘관광’이 ‘복지’가 됐다

취약계층 여행 기회 제공… 전문성 발휘해 311명 지원

완주군이 기획한 관광복지 팸투어에 참가한 관광객들이 구이면 술테마박물관에서 기념사진을 찍고 있다. 완주군

완주군이 부서 간 경계를 허무는 협업 행정으로 ‘관광’과 ‘복지’를 함께 끌어올리며 적극 행정의 모범 사례로 주목받고 있다.

군은 권역별 관광자원을 활용한 ‘무장애 관광상품 시범운영’과 관광축제과·경로장애인과가 공동 추진한 ‘노인맞춤돌봄서비스 연계 관광복지 팸투어’를 성공적으로 마무리했다고 밝혔다.

군에 따르면 이사업은 기획 단계부터 부서 간 칸막이를 없앤 협업 체계가 성과로 이어졌다. 관광축제과는 휠체어 이동 동선 등을 사전 점검하며 접근성이 높은 코스를 설계했고, 경로장애인과는 평소 외출·여행 기회가 적은 홀몸 어르신 등 관광 취약계층을 세심하게 지원하며 각자의 전문성을 발휘해 성과를 높였다.

특히, 이번 팸투어는 완주군장애인복지관, 국제재활원, 완주군장애인복지센터를 비롯해 관내 노인복지센터(용진·구이·예은)와 지역자활센터 등 복지 유관기관과 연계해 추진됐다는 점에서 의미가 크다.

군은 기관 협력을 바탕으로 총 16회, 311명(어르신·장애인)에게 관내 주요 관광지 팸투어 기회를 제공했다.

프로그램은 대상자의 신체·정서적 특성을 고려해 이동 부담을 낮춘 맞춤형 일정으로 운영됐다.

휠체어 전용 리프트 차량을 투입해 이동 편의를 높였고, 동절기 운영 여건을 반영해 전북도립미술관, 대한민국술테마박물관, 안덕건강힐링체험마을, 창포마을 등 실내 관람과 체험을 결합한 참여형 코스로 구성됐다.

실제 참여자 만족도 조사 결과 5점 만점에 평균 4.7점을 기록하며 ‘매우 만족’한다는 응답이 주를 이뤘다. 참여자들은 “문화관광해설사의 설명을 들으며 우리 지역을 깊이 알게 되었고, 전문 동행가들의 안내 덕분에 안전하고 편안하게 다닐 수 있었다”고 만족감을 나타냈다.

완주군은 이번 성과를 토대로 노인맞춤돌봄서비스와 연계한 관광복지 프로그램을 정례화하는 방안을 검토하고, 고령층 참여에 적합한 소규모·저강도 체험 콘텐츠를 지속적으로 발굴해 나갈 계획이다.

완주=김원용 기자

