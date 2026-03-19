유희태 완주군수, 예비후보 미등록…본 후보 등록까지 직무 수행

‘군정 연속성’ 앞세워 현직 프리미엄 최대 활용 전략

유희태 완주군수. 전북일보 자료사진

오는 6월 3일 실시되는 제9회 전국동시지방선거를 앞두고 유희태 완주군수가 예비후보 등록을 하지 않고 현직을 유지하며 선거를 치르겠다는 입장을 정리한 것으로 알려졌다.

더불어민주당 내 완주군수 경선 후보군이 확정되지 않은 안갯속 정국에서, 유 군수는 ‘도전자’가 아닌 ‘책임자’로서의 행보를 통해 재선 가도를 달리겠다는 전략이다.

유 군수 측은 예비후보로 등록해 자유로운 선거 운동에 나서는 것보다 본 후보 등록 전까지 군정의 지휘봉을 놓지 않음으로써 얻는 실리가 더 크다고 판단한 것으로 보인다.

지역 정계 관계자는 “현직 단체장의 경우 조기에 직무를 정지할 경우 발생할 수 있는 행정 공백과 정치적 불확실성을 피하기 위해 후보 등록때까지 프리미엄을 누리려는 경향이 높다“고 말했다.

다만, 현직 유지가 강점만 있는 것은 아니라는 의견도 있다. 선거일 전 60일인 4월 4일부터는 어차피 지자체장이 주관하는 각종 행사가 엄격히 제한된다. 예비후보로 등록한 경쟁자들이 명함을 돌리며 지지층을 결집하는 동안, 현직 단체장은 선거법의 테두리 안에서 제한적인 움직임만 가져가야 하는 ‘핸디캡’을 안게 된다.

한편, 완주군수 출마를 공식화한 도전자들은 오는 22일부터 시작되는 예비후보 등록에 맞춰 대대적인 세 결집에 나설 것으로 보인다. 현재 유 군수와 함께 서남용·이돈승·임상규 출마예정자가 민주당 공천을 받기 위해 면접을 거쳤으며, 국영석 예정자는 민주당 중앙당 재심위원회의 ‘적격’ 판정에도 불구하고 전북도당 공천관리위원회가 다시 ‘부적격’ 판정을 내리면서 경선 참여 여부가 여전히 불투명한 상황이다.

완주=김원용 기자

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지