조지훈 “전주시민 통신비 절감‧디지털 기본권 보장”

‘전주 데이터 프리존’ 확대‧전주시 ‘기간통신사업자’ 등록 추진 제시

조지훈 전 전북경제통상진흥원장

전주시장 출마를 선언한 조지훈 전 전북경제통상진흥원장이 27일 “전주 시민의 통신비를 절감하고 디지털 기본권을 보장하겠다”면서 △공공와이파이 1000대의 ‘전주 데이터 프리존’ 전면 확대 △전주시의 ‘기간통신사업자’ 등록 추진을 제시했다.

조 전 원장은 “2023년 기준 450대였던 공공와이파이가 현재 433대인 것은 민선 8기 전주시정에서 공공와이파이 정책이 한치도 발전하지 못한 것”이라며 “‘전주 데이터 프리존’ 확대로 연간 500억 원에 이를 것으로 예상하는 전주시 가계통신비를 절감하고, 모두가 누리는 디지털 기본권을 보장하겠다”고 말했다.

그는 또 “2024년 ‘전기통신사업법’이 개정되어 공익목적의 비영리사업은 지방정부도 ‘기간통신사업자’로 등록하는 것이 가능해졌다”면서 “전주시를 ‘기간통신사업자’로 등록해 전주시가 직접 공공와이파이를 설치하는 방식으로 ‘전주 데이터 프리존’을 명확하게 책임지겠다”고 강조했다.

강정원 기자

