전북도, 논콩 추가 물량 확보…수급 안정화 추진

지난 12월부터 오는 3월까지 3만 3710톤 수매 진행 이달 현재 수매율 80%로 전국 평균 69% 상회 실적

전북특별자치도가 2025년산 논콩 수매를 정부 일정에 맞춰 추진하고 있다고 29일 밝혔다.

특히 추가 물량 확보와 전국 평균을 웃도는 높은 수매율로 논콩 수급 안정에 기여하고 있다는 게 전북자치도의 설명이다.

농림축산식품부는 2025년산 논콩에 대해 지난해 12월 1일부터 올해 3월 31일까지 전국적으로 약 6만 톤 규모의 수매를 추진하고 있다.

전북도 역시 정부 일정에 맞춰 수매를 현재까지 진행 중이다.

전북은 전국 수매물량 6만톤 가운데 당초 3만 650톤을 배정받아 수매를 추진해 왔으며 논콩 재배면적 확대에 따른 수급 불안을 최소화하기 위해 농식품부에 지속적으로 추가 물량 배정을 건의해 왔다.

그 결과 지난해 11월부터 12월 사이 2차에 걸쳐 3060톤의 추가 수매 물량을 확보했으며 최종 수매물량은 3만 3710톤으로 늘어났다.

도에 따르면 2026년 1월 말 기준 전북의 논콩 수매 실적은 2만 7003톤으로 약정 물량 대비 80%의 수매율을 기록하고 있다. 이는 전국 평균 수매율 69%를 크게 웃도는 수치로 전북의 논콩 수매가 계획에 따라 안정적으로 추진되고 있음을 보여준다고 도는 설명했다.

수매대금은 농식품부 수매자금 운영 일정에 따라 순차적으로 지급될 예정이며, 농가 불편이 발생하지 않도록 농식품부 등과의 협의를 지속할 계획이다.

민선식 도 농생명축산산업국장은 “앞으로도 논콩 재배 확대 정책이 농가 소득 안정으로 이어질 수 있도록 수매일정 준수, 수매실적 관리, 추가물량 확보 및 소비확대 대책을 병행 추진하는 등 논콩 수급 안정에 최선을 다하겠다”고 말했다.

김영호 기자

