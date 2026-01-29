남원 쌀 농가, 품종 전환 걱정 덜었다… 2027년산도 ‘조담·신동진’ 매입

산간부 적합 ‘조담’·지역 대표 ‘신동진’ 연속 선정

지난 21일 남원시 농업기술센터에서 공공비축미곡 품종선정 심의회가 열렸다./사진=남원시

남원 벼 재배 농가들이 품종 전환 부담 없이 안정적으로 영농 계획을 세울 수 있게 됐다.

남원시(시장 최경식)는 2027년산 공공비축미 매입품종으로 ‘조담’과 ‘신동진’ 2개 품목을 선정했다고 29일 밝혔다.

시는 지난 21일 남원시 농업기술센터에서 공공비축미곡 품종선정 심의회를 열고, 2026년과 동일한 두 품종을 2027년산 매입 대상 품종으로 확정했다.

조담은 생육기간이 짧아 조기 수확이 가능해 남원 산간부(운봉, 인월, 아영, 산내)에서 재배하기에 유리한 품종이다.

신동진은 당초 2027년부터 공공비축미 매입 품종에서 제외될 예정이었으나, 농림축산식품부가 정부 보급종 공급을 지속하기로 결정하면서 방침이 변경됐다.

특히 신동진은 남원 지역에서 오랫동안 재배되어 온 대표 품종으로, 농가와 소비자의 선호도가 높다는 점이 선정 배경으로 작용했다.

시는 이번 품종 선정을 통해 벼 재배 농가의 품종 전환에 따른 혼선을 최소화하고, 안정적인 출하 여건을 마련할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

시 관계자는 “공공비축미 매입 품종을 조기에 확정함으로써 농업인들이 보다 안정적으로 영농 계획을 수립하는 데 실질적인 도움이 될 것으로 기대된다”며 “앞으로도 현장 중심의 정책을 통해 안정적인 쌀 생산 기반을 구축하고 농가 소득 증대를 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.

남원=최동재 기자

