'청정 바다 지킨다' 어장정화선 전북 901호, 2월부터 운항

[전북특별자치도 제공. 재판매 및 DB 금지]

전북특별자치도는 해양 보호와 지속 가능한 어업을 위해 어장정화선 '전북901호'를 투입, 해양 정화 활동에 나선다고 30일 밝혔다.

전북901호는 2023년 건조된 171t급 하이브리드 선박으로 선수와 선미에 정화 장비를 갖췄다.

올해 2∼11월 총 96일 운항하며 군산, 고창, 부안 해역의 공유 수면을 중심으로 폐어망이나 폐양식장 기자재 수거, 불가사리나 해파리 등 유해 생물 제거 등을 한다.

작업 면적은 군산 651㏊, 고창 150㏊, 부안 360㏊ 등 총 1천161㏊다.

또 해양오염 사고 발생 시 방제를 지원하고 태풍이나 집중호우 이후 바다로 폐기물이 떠내려오면 이를 수거해 어선과 상선의 안전 항해를 돕는다.

수거한 해양폐기물은 육상으로 운반해 관할 시·군으로 인계한다.

박혜열 도 해양항만과장은 "어장정화선을 체계적으로 운영해 어업인이 안심하고 조업할 수 있는 깨끗한 어장 환경을 만들어 가겠다"고 말했다.

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지