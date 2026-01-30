김제시의회“AI 관련 구체적인 실행 전략 마련해야”

최승선 의원 5분 자유발언

최승선 의원

김제시의회는 지난 30일 2026년 첫 임시회를 개회하고 11일간의 일정에 들어갔다. 김제시의회 제공

“김제시도 AI 관련 구체적인 실행 전략을 마련해야 할 시점입니다.”

제295회 김제시의회 임시회기 지난 30일 제1차 본회의를 시작으로 오는 2월 9일까지 11일간의 일정에 돌입한 가운데 개회 첫날 최승선 의원이 5분 자유발언을 통해 ‘AI 기본법 시행에 따른 김제시 대응 전략’을 제언해 관심을 끌었다.

정부가 올해 인공지능(AI) 분야 예산을 약 10조 1000억 원 규모로 책정했고, 지난 달 22일에는 ‘인공지능 발전과 신뢰 기반 조성 등에 관한 기본법’이 시행됨에 따라 AI 관련 김제시의 구체적인 대응책 마련을 촉구한 것이다.

최 의원은 "우리 지역은 AI 도입 필요성은 인식하면서도 비용 부담, 전문인력 부족, 정보 접근성 한계로

실질적 전환에 어려움을 겪고 있다."며 △지역 중소기업 AI 전환 원스톱 지원센터 설치 △주민 AI 안전·윤리 교육프로그램 운영 △지역 AI 집적단지 지정 추진 △AI 농업, 산단, 안전 환경 모니터링 시범사업 추진 등 4개 정책 방향을 제안했다.

최 의원은 “AI 기본법 시행에 따라 수원시가 지자체 최초로 AI 전담조직을 운영하고 있는 만큼 김제시도 AI 전담조직 신설을 고려해야 한다."면서 "AI 문맹은 한 시민, 한 기관의 문제에서 그치지 않고 사회 전반의 정보 격차를 초래해 경제 산업,

미래 삶의 주도권을 결정짓는 변수가 될 것이다."고 강조했다.

한편 서백현 의장은 2026년 첫 임시회 개회사를 통해 “이번 임시회는 올 한 해의 의정활동의 첫 방향을 설계하는 중요한 의미를 갖는 회기인 만큼 시민의 뜻이 충분히 반영될 수 있도록 면밀하게 검토하겠다.”며 “시의회에 보고하는 업무 계획은 시민과의 엄중한 약속임을 기억하고 사업이 내실 있게 추진돼 시민의 삶의 질 향상으로 이어질 수 있도록 행정력을 집중해주기 바란다.”고 당부했다.

김제=강현규 기자

