제96회 춘향제 4월 30일 개최…남원시, 글로벌 춘향선발대회 참가자 모집

제96회 춘향제 대표 프로그램…외국인도 참가 가능 ‘춘향의 멋, 세계를 매혹시키다’ 주제로 국제 확대 수상자, 남원시 공식 홍보대사로 문화행사 참여

지난해 열린 제95회 춘향제 ‘글로벌 춘향선발대회’ 모습/사진=남원시

남원시(시장 최경식)는 제96회 춘향제를 앞두고 ‘글로벌 춘향선발대회’ 참가자를 오는 3월 27일까지 모집한다고 2일 밝혔다.

글로벌 춘향선발대회는 춘향의 가치와 정신을 세계에 알리고, 국적과 언어, 문화의 경계를 넘어 현대적 감각으로 재해석한 춘향의 매력을 선보이기 위해 마련된 춘향제 대표 프로그램이다.

제96회 춘향제에서는 ‘춘향의 멋, 세계를 매혹시키다’를 주제로 글로벌 문화 아이콘으로서의 춘향을 조명하고, 참가 대상과 무대를 국제적으로 확대한다. 단순한 선발을 넘어 문화 교류형 콘텐츠로 운영해 지역 축제를 넘어 세계인이 함께하는 글로벌 문화 플랫폼으로 도약할 계획이다.

참가 자격은 대한민국 국적자뿐만 아니라 해외 국적자도 지원 가능하다. 자세한 모집 요강은 남원시 누리집(www.namwon.go.kr)과 춘향제 공식 홈페이지(www.chunhyang.org)에서 확인할 수 있다.

대회에서는 전통적 아름다움은 물론 춘향의 정신과 가치에 대한 이해, 글로벌 감각과 소통 역량 등을 종합적으로 평가할 예정이다.

서류심사와 예선심사를 거쳐 선발된 본선 진출자는 4월 30일 열리는 글로벌 춘향선발대회 본선 무대에 오른다.

전문 심사위원단이 전 과정에 참여해 공정성과 전문성을 강화하며, 수상자는 남원시 공식 홍보대사로 위촉돼 국내외 문화행사 참여와 홍보 콘텐츠 제작 등 다양한 활동을 수행하게 된다.

시 관계자는 “글로벌 춘향선발대회는 전통을 계승하는 동시에 세계와 소통하는 문화 교류의 장이 될 것”이라며 “춘향의 멋과 정신을 세계 무대에서 함께 펼쳐갈 많은 참가자들의 관심과 참여를 기대한다”고 밝혔다.

한편, 제96회 춘향제는 4월 30일부터 5월 6일까지 남원 광한루원 일원에서 개최된다.

