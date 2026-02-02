한국방통대 전북지역대학 총학생회장 이·취임

제44대 김종찬 회장 취임

국립 한국방송통신대는 지난 31일 방통대 전북지역대학 2층 대강당에서 제43대 총학생회장(최홍근씨) 이임식과 제44대 신임 총학생회장(김종찬씨)의 취임식을 진행했다./한국방통대 전북지역대학 제공

국립 한국방송통신대학교 제44대 전북지역대학 총학생회장으로 김종찬씨가 취임했다.

국립 한국방송통신대는 지난 31일 방통대 전북지역대학 2층 대강당에서 제43대 총학생회장(최홍근씨) 이임식과 제44대 신임 총학생회장(김종찬씨)의 취임식을 진행했다.

학교 교직원과 재학생 대학동문 등이 대강당을 가득 메운 가운데 최홍근 제43대 총학생회장의 힘찬 개회 선언으로 이취임식의 막이 올랐다,

전북지역대학 김진호 학장은 격려사를 통해 “지난 일 년 동안 최홍근 회장이 총학생회를 잘 이끌어 줘서 감사드린다”면서 "어려운 일들도 많았지만 슬기롭게 학생회를 잘 이끌어 가는 모습이 참 보기가 좋았다”고 밝혔다.

이어 새로이 취임하는 제44대 김종찬 회장에게 학생회의 미래를 위한 수고를 당부했다.

이날 행사에는 이원택 국회의원과 우범기 전주시장, 남관우 전주시의회 의장, 윤석정 전북애향본부 총재(전북일보 사장), 양현섭 본 대학 총동문회, 및 동문회 회원과 전 학생회 회장단, 전국총학생회 제44대 임용주 회장을 비롯해 각 지역대학 총학생회장 등 축하객들로 객석을 빼곡히 메워졌다. . 김관영 전북도지사는 축하 영상으로 인삿말을 대체했다.

이취임식은 총학생회 깃발 전달, 바른 의사 결정을 바라는 의사봉 전달, 명패와 감사의 선물 전달 등의 순으로 진행됐다.

행사의 마지막 순서는 국립 한국방송통신대학교 전북지역대학 제44대 총학생회 발전의 초석을 다지기 위해 각 학과의 힘찬 출발을 알리는 출범식이 진행됐다.

이들은 ‘내 인생을 바꾼 대학’을 슬로건으로 전북지역의 학문과 지식을 넓히는 아름다운 대학이 될 것을 다짐했다.

이임하는 제43대 최홍근 회장은 “학생들의 단합으로 작년 대동제의 성공적 개최와 제43대 총학생회가 더욱 활성화되었음을 자부하고 특히 동문회와 협력도 잘되는 가운데 자리를 뜨게 되어 마음이 가볍다"면서 “일 년 동안 회장 역할에 도움을 준 총학생회 집행부와 각 학과 회장단에 감사의 인사를 전한다”고 말했다.

