[현명한 소비자가 되는 길] 무료 체험 온라인 이벤트 주의

‘보험료 조회 시 즉시 사용가능한 100만 포인트 지급!’

인터넷을 하다보면 간혹 접하게 되는 광고 문구이다. 온라인에서 각종 서비스를 무료로 체험하거나 이벤트에 참여했다가 자신도 모르는 사이 이용요금이 자동 결제되는 사례가 빈번히 발생하고 있다..

해마다 발생빈도가 늘고 있어 이용 시 소비자들의 각별한 주의가 필요하다.

2022년부터 2025년 1분기까지 한국소비자원에 접수된 온라인 무료 체험 이벤트 피해구제 신청은 총 151건으로, 해를 거듭할수록 피해가 늘고 있다. 접수된 피해사례를 기반으로 온라인 무료 체험 이벤트에서 제공하는 서비스 유형을 살펴본 결과, 문서·영상 편집 등 ‘데이터 관리’가 35.8%(54건)로 가장 많았고, 그 밖에 건강관리 등 ‘생활정보‘ 31.1%(47건), 외국어 학습 등 ‘디지털 콘텐츠‘ 30.5%(46건)가 뒤를 이었다.

유인형태별로는 온라인 배너/팝업 등 무료 체험 광고 클릭으로 유인하는 유형이 92.1%(139건)로 대다수를 차지했으며, 이중에서는 ‘해피포인트’, ‘네이버포인트’ 등 소비자들이 많이 사용하는 현금성 포인트나 이벤트 대상 서비스를 계속 이용할 수 있는 적립금 지급 등을 내세워 소비자를 유인하는 경우도 24건 확인되었다.

세부 피해 유형별로는 ‘정기 결제 자동전환 고지 미흡’으로 인한 피해가 34.0%(56건)로 가장 많았고, 이어 ‘무료기간 이내 해지 제한 또는 방해’ 32.1% (53건), ‘이용요금 부당 청구’ 21.2%(35건), ‘해지 시 위약금 청구 또는 해지 거부’ 12.7%(21건)가 그 뒤를 이었다.

한편 피해구제 신청 151건의 처리결과를 분석한 결과, 소비자가 피해 금액 전액을 보상받은 경우는 41.7%(63건)에 그쳤다. 대부분 사업자의 환급 거부 등으로 피해 금액을 돌려받지 못하거나(31.1%), 피해 금액보다 적게 환급 받은(27.2%) 것으로 나타났다.

해액은 10만원 미만의 소액이 109건(72.6%)으로 대부분을 차지했으나 자동결제 사실을 알지 못해 결제기간이 누적될 경우 피해금액이 늘어날 수도 있어 소비자들의 각별한 주의가 필요하다.

온라인 무료체험 이벤트와 관련해 피해가 발생한 경우, 전북소비자정보센터(☎ 282-9898) 또는 국번 없이 1372 소비자상담센터를 통해 상담을 받을 수 있다.

