이전기사
전북일보로고

[현명한 소비자가 되는 길] 중고 스마트폰 미배송 사고등으로 인한 소비자 피해주의!
폰트사이즈작게
폰트사이즈크게
다음기사
UPDATE 2026-01-19 19:38 (Mon)
로그인
phone_iphone 모바일 웹
탑로고
위로가기 버튼
chevron_right 오피니언 chevron_right 현명한 소비자가 되는 길

[현명한 소비자가 되는 길] 중고 스마트폰 미배송 사고등으로 인한 소비자 피해주의!

기고 웹승인 2026-01-19 18:35 수정 2026-01-19 18:35

최근 온라인을 중심으로 중고폰 전문 판매업자를 통해 스마트폰을 구입한 후 제품을 배송받지 못하는 피해가 증가하고 있다. 올해 중고 스마트폰 관련 피해구제 신청은 9월부터 늘기 시작해 11월(17일 기준)에는 53건으로 8월 대비 4.4배 급증해 문제가 되고 있다.

한국소비자원이 최근 3년간 접수된 중고 스마트폰 관련 피해구제 사례 349건을 분석한 결과, 주요 신청 이유로 ‘품질’이 44.7%(156건), ‘계약’이 41.0%(143건)를 차지했다. ‘계약’ 관련 세부 피해 유형으로는 제품 미배송 등 ‘계약불이행’이 43.3%(62건)으로 가장 많았으며 ‘청약철회 거부’가 42.7%(61건)으로 뒤를 이었다. 특히 계약 관련 피해는 올해 9월 기준 전년 동기 대비 50.0%(34건→51건) 증가한 모습을 보였다.

품질 관련 피해는 액정의 파손이나 잔상 등 ‘액정 불량’이 44.9%(70건)로 가장 많았으며, 이어서 전원 미작동이나 반복 부팅 등 ‘작동 불량’ 32.0%(50건), 배터리 방전이나 충전 불량 등 ‘배터리 불량’ 6.4%(10건), ‘통화품질 불량’ 5.1%(8건) 등의 순으로 나타났다. 제품 불량 피해가 많음에도 피해구제 신청 사건 중 소비자가 배상, 수리, 환급 등을 받아 처리된 경우는 43.0%(147건)에 그쳤다.

소비자들은 계약 체결 전 △신원정보, 제품 후기 등을 통해 믿을 수 있는 판매자인지 확인 △제품 출시연월, 품질, 색상은 물론 판매자가 제공하는 보증범위 및 보증기간 확인 △제품 거래 시, 현금거래나 계좌이체보다 신용카드를 이용해야 한다.

계약 체결 후에는 △분쟁 발생에 대비하여 거래 관련 증빙서류(주문정보, 결제내역 등)를 보관 △온라인으로 구입한 후 단순 변심 등의 사유로 반품할 경우, 제품 수령일로부터 7일 이내 반품을 요구△수령 직후 하자 유무를 확인하고 제품이 손상되지 않도록 주의한다.

중고스마트폰 거래 소비자피해 발생 시 전북소비자정보센터 상담실 ☎282-9898 또는 소비자상담센터 ☎1372 상담가능하다. 

 

 

현명한 소비자가 되는 길

카셰어링 서비스, 제한조건 주의해야 유튜브 투자정보 서비스 꼼꼼히 확인 후 이용하세요. 온열 기능 다리 마사지기, 저온화상 ‧ 피부손상에 주의 손해보험 소비자분쟁, 88.0%가 보험금 지급 관련 불만 신축 아파트 시공 결과, 계약과 다르고 하자보수 거부도 많아 온라인 플랫폼을 통한 화장품 구입 시 가품 주의 추석 명절 택배 피해예방주의보! 정기 결제 자동 전환 '주의' 로봇 청소기 피해 10건 중 7건은 ‘제품 하자’ 물 닿으면 커지는 수정토,‘삼킴’ 등 어린이 안전사고 주의

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지

기고 gigo@jjan.kr
다른기사보기

개의 댓글

※ 아래 경우에는 고지 없이 삭제하겠습니다.

·음란 및 청소년 유해 정보 ·개인정보 ·명예훼손 소지가 있는 댓글 ·같은(또는 일부만 다르게 쓴) 글 2회 이상의 댓글 · 차별(비하)하는 단어를 사용하거나 내용의 댓글 ·기타 관련 법률 및 법령에 어긋나는 댓글

0 / 400
info

많이 본 오피니언뉴스
오피니언섹션
  • [54931] 전북 전주시 덕진구 기린대로 418 (금암동)
  • 대표전화 : 063-250-5500
  • 팩스 : 063-250-5550, 80, 90
  • 법인명 : 전북일보
  • 제호 : 전북일보 인터넷신문
  • 등록번호 : 전북 아 00005
  • 등록일 : 2005-11-22
  • 발행일 : 2017-05-01
  • 발행인 : 서창훈
  • 편집인 : 윤석정
  • 청소년보호책임자 : 강인석

Copyright © 2021 전북일보 인터넷신문. All rights reserved. mail to desk@jjan.kr