참여자치전북 “안호영 국회의원 완주∙전주 통합 결단 지지”

참여자치전북시민연대(공동대표 김남규 김영기 박경기 윤찬영 이강주)는 안호영 국회의원이 완주∙전주 통합 찬성입장을 밝힌 것과 관련, 지지성명을 내고 환영했다.

연대는 성명에서 “최근 대전·충남, 광주·전남이 행정통합을 공식 선언하며 초광역 협력의 흐름이 본격화되고 있다”며 “이러한 변화 속 전북 역시 더 이상 지역 분절과 내부 갈등에 머물러 있을 수 없다는 점은 분명하다”고 했다.

그러면서 “그동안 전주·완주 통합에 가장 소극적인 입장을 보여왔던 완주 지역 안호영 국회의원이 어제 기자회견을 통해 ‘완주가 강화되는 상생의 방식, 전주와 함께 성장하는 통합안’을 전제로 통합 찬성 입장을 밝힌 것은, 전북의 미래를 둘러싼 논의가 새로운 국면으로 접어들었음을 의미한다”고 평가한 뒤 “늦은 감이 있지만, 지금이라도 지역의 변화와 혁신을 위한 결단을 내린 것에 박수를 보낸다”고 밝혔다.

연대는 “전주·완주 통합 논의는 이제 찬성과 반대의 감정적 대립을 넘어, 어떤 통합이 전북을 살리고 지역사회를 발전시킬 수 있는가라는 본질적 질문으로 나아가야 한다”며 “연대는 앞으로도 전주·완주 통합 논의가 지역 주민의 삶을 중심에 둔 통합, 자치와 민주주의를 확장하는 통합으로 나아가도록 지속적으로 필요한 제언을 아끼지 않을 것”이라고 했다.

백세종 기자

