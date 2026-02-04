전북PD협회, 제25회 전북PD상 수상작 발표

전주MBC 로컬판타지· KBS전주방송 심어·JTV전주방송 전북대생 이세종 등 수상 시상식 6일 그랜드힐스턴 4층 셀레나홀서 열려…전북피디협회장 이‧취임식 진행

수상작 화면 갈무리/사진=전북PD협회 제공

전북PD협회가 지역 현장을 깊이 있게 담아낸 제25회 전북PD상 수상작 5개 부문을 발표했다.

TV정규부문은 전주MBC ‘로컬 판타지(연출 김민재‧이태령)’가 수상했다. 이 작품은 전북을 단순한 관광지가 아닌 머무는 삶의 공간으로 풀어냈다. 심사위원단은 지역의 일상과 삶을 중심에 둔 기획과 안정적인 연출을 통해 로컬 콘텐츠의 완성도를 설득력 있게 보여줬다는 평가다.

TV특집부문은 KBS전주방송 ‘심어(맹남주‧홍정의)’와 JTV전주방송 ‘전북대생 이세종(김균형)’이 공동수상의 영예를 안았다. ‘심어’는 판소리 명창 안숙선의 노년을 따라가며 이미지와 여백을 중심으로 예술가의 시간을 담아냈다. ‘전북대생 이세종’은 전북의 시선으로 5‧18민주화운동을 재조명하며 지역기록 다큐멘터리의 의미를 확장했다.

라디오 정규부문은 JTV ‘신명 우리가락속으로(황윤택)’가 라디오 특집부문은 TBN전북교통방송 ‘낯냄 없는 25년, 또 다른 시작(김현정‧김승만)’이 선정됐다. 특별상은 콘텐츠 확장을 시도한 전북CBS ‘한밤의 프레이즈(송규호)’에게 돌아갔다.

나미수 전북대학교 미디어커뮤니케이션학과 교수(심사위원장)는 “현장을 가장 잘 아는 지역 PD들이 각자의 자리에서 축적해온 제작 역량을 고스란히 보여줬다”고 설명했다.

시상식은 오는 6일 전주 그랜드힐스턴 4층 셀레나홀에서 열리며 전북피디협회장 이‧취임식도 함께 진행된다. 김광수 KBS전주방송 PD가 이임하고 홍명현 전주MBC PD가 신임회장으로 취임할 예정이다.

박은 기자

