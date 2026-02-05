예수병원 구바울의학박물관, 국비 지방비 지원사업 2년 연속 선정

구바울의학박물관 전경/ 사진=예수병원 제공

예수병원 구 바울기념 의학박물관(관장 주명진)이 호남지역 근대의료사의 거점으로서 독보적인 입지를 굳혔다.

박물관은 5일 2026년 국고 및 지방비 지원사업에 선정되며 2년 연속 국비 확보라는 성과를 거뒀다고 밝혔다.

이번에 선정된 사업은 △전문인력 지원사업 △국가문화유산 DB화사업 △박물관문화사업 등이다.

특히 한국박물관협회가 주관하는 전문인력지원사업 선정은 박물관의 내실을 증명했다는 평가다. 2025년도 운영평가에서 우수관으로 인증받은 박물관은 이번 선정으로 소장유물의 심층 연구와 전시․교육 기능을 강화할 방침이다.

이와 함께 ‘국가문화유산 DB화 사업’에도 전국 30개 선정관 중 하나로 이름을 올렸다. 따라서 희귀 의료·선교유물의 디지털 데이터 구축이 가능해질 전망이다.

전북도와 전주시가 지원하는 ‘박물관 문화사업’ 부문에서도 큰 성과를 거뒀다. 전년 대비 2배 이상 늘어난 3500만 원의 예산을 확보해 기획전시와 시민참여 체험 프로그램이 다양해질 것으로 기대된다.

주명진 관장은 “2년 연속 선정은 박물관의 전문적인 운영 역량과 기획력을 대외적으로 인정받은 결과”라며 “초기 의료선교사들의 숭고한 나눔과 섬김 정신을 현대적으로 재해석해 시민들과 공유하고 전주 근대문화유산의 중심거점으로서의 역할을 수행하겠다”고 밝혔다.

박은 기자

