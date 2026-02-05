동학농민혁명 2차 봉기 서훈 논의 재점화, 국회 공개 토론회 열린다

‘동학서훈 국회 공개 토론회’ 홍보물/사진=동학혁명기념관

동학농민혁명 2차 봉기의 독립운동 성격을 공식 인정하고, 참여자에 대한 서훈을 추진해야 한다는 요구가 국회에서 다시 한 번 공론화된다. ‘동학서훈 국회 공개 토론회’가 오는 24일 오후 3시 국회 의원회관 306호(민주당 정책위 회의실)에서 열린다.

이번 토론회는 1894년 동학농민혁명 가운데 항일무장투쟁으로 전개된 2차 봉기를 독립운동으로 인정하고, 관련 서훈 제도 개선의 필요성을 논의하기 위해 마련됐다. 그동안 정부는 1962년 을미의병을 독립운동의 기점으로 정한 이후, 1년 앞서 벌어진 동학농민혁명 2차 봉기의 독립운동 성격을 공식 인정하지 않아 논란이 이어져 왔다.

그러나 1990년대 이후 역사학계 연구 성과가 축적되고, 2004년 동학농민혁명 명예회복 특별법 제정, 2019년 법정기념일 지정, 2023년 기록물 유네스코 세계유산 등재 등으로 2차 봉기의 역사적 위상은 대내외적으로 재평가되고 있다. 토론회는 기존 네 차례의 국회 학술대회에 이어 다섯 번째로 열리며, 서훈 입법의 시급성을 알리는 데 목적이 있다.

이번 공개 토론회는 박수현·안호영·윤준병·이원택·강준현·민형배 의원이 공동주최하고, 민주당 문체정조위와 2차 동학농민혁명 참여자 서훈 국민연대가 주관한다. 발제는 신영우 충북대 명예교수와 박용규 민족문제연구소 연구위원이 맡아 서훈의 정당성과 역사적 성격을 짚는다.

