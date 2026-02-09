진안군기본소득위원회, 9일 출범 직후 첫 회의

위원 총수 15명···부위원장에 고영성 씨 선출

전춘성 진안군수

진안군은 9일 군청 상황실에서 전춘성 군수를 비롯한 대부분의 위원이 참석한 가운데 ‘진안군 기본소득위원회(이하 위원회) 제1차 정기회의’를 개최하고 본격적인 운영에 들어갔다.

‘진안군 농촌 기본소득 지원에 관한 조례’에 의해 설치된 위원회는 군수를 위원장으로 하고 당연직 위원과 위촉직 위원 등을 포함, 총 15명으로 구성됐다.

이날 회의는 위촉장 수여, 부위원장 선출, 진안형 기본소득 시범사업 추진계획안 토의 순으로 진행됐다.

위원들은 기본소득 정책의 방향과 목표 설정을 비롯해 전반적인 농촌 기본소득전반에 대한 자문과 정책 방향 제시 등의 역할을 수행한다.

이날 회의에서는 첫 안건으로 부위원장을 선출했다. 부위원장에는 고용성 진안군정책자문위원회 위원장이 호선됐다. 이어 ‘진안형 기본소득 시범사업 추진계획안’에 대한 심도 있는 논의가 펼쳐졌다.

참석 위원들은 진안지역 실정에 맞는 효율적인 제도의 설계와 발전 방안에 대한 다양한 의견을 제시했다.

전춘성 군수 겸 위원장은 “오늘 위원회 출범은 진안의 미래와 군민 삶의 질 향상을 위한 중요한 첫걸음”이라며 “위원님들의 의견을 경청하고 적극 수용해 기본소득 정책을 조속히 시행하겠다”고 밝혔다.

한편 군은 폭넓은 의견을 수렴하기 위해 군의회 협의, 주민 설문조사, 기관단체 방문 면담 등을 추진한다. 또 기본소득 시범사업의 구체적 기본계획도 마련한다.

