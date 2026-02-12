부안 시외버스터미널 인근 공영주차장 시범·무료 운영

125면 규모 조성…주차난 해소·이용 편의 향상 기대

부안 시외버스터미널 인근에 조성된 공영주차장 전경. 오는 3월초까지 시범 및 무료운영에 들어간다./부안군

부안군은 시외버스터미널 인근에 조성된 공영주차장이 오는 3월 초까지 시범 및 무료 운영에 들어갔다고 12일 밝혔다.

군은 주차장 이용 안내문 배포와 현수막 설치 등 주민 및 인근 상가를 대상으로 사전 홍보를 병행해 이용 혼란을 최소화했으며 시범 운영 과정에서 확인된 사항을 반영해 운영상 미비점을 보완함으로써 향후 본격 운영의 완성도를 높여 나갈 방침이다.

이번 공영주차장은 총 125면 규모로 조성됐으며 시공 과정에서 땅속에 매립된 다량의 폐기물이 발견돼 사업이 지연되기도 했다.

군은 이용객의 안전을 최우선으로 고려해 침하방지매트를 전면 시공해 안전 조치를 강화했으며 굴착 범위 내에서 발생한 폐기물은 관련 법령과 지침, 전문가 의견을 충분히 검토한 뒤 적법하게 처리해 최근 완공ㆍ개방했다.

이번 공영주차장 조성으로 터미널 이용객과 인근 상가 및 주거지역의 만성적인 주차난 해소와 함께 군민과 관광객들의 이용 편의 향상 등 다양한 시너지 효과가 기대된다.

부안=김동수 기자

