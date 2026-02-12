완주군, 기독교 근대기록 문화유산 지정 추진

초기 선교활동, 남녀평등 교육, 3‧1운동 등 기록물

위봉교회가 소장한 기록물.

완주군은 1900년대 완주지역 교회를 중심으로 작성된 초기 기독교 기록물이 역사적 가치가 크다고 보고 전북특별자치도 등록문화유산으로 등록하기로 했다.

군은 12일 유희태 완주군수와 학계 교수, 서지학 전문가, 유물 소유자 등 60여 명이 참석한 가운데 ‘근대기록유산 학술용역 결과 보고회’를 개최했다.

군에 따르면 전문가 고증 결과 삼례제일교회와 소농교회, 계월교회, 위봉교회 등이 소장한 기록물은 초기 선교활동뿐 아니라 남녀평등 교육, 3·1운동 등 당시 완주의 사회 변화와 근현대사 주요 사건을 담고 있어 역사적·사료적 가치가 높은 것으로 평가됐다.

군은 이번 용역을 통해 가치가 입증된 기독교 기록유산을 전북특별자치도 등록문화유산으로 신청할 계획이며, 보존 가치가 특히 큰 일부 자료에 대해서는 장기적으로 국가 지정 문화유산 승격도 검토한다는 방침이다.

유희태 완주군수는 “완주 근대 기독교 기록유산의 가치가 공식적으로 확인된 만큼 체계적인 보존과 활용이 중요하다”며 “마로덕 선교사 관련 자료 발굴 등 추가적인 역사 자원 발굴에도 힘써 소중한 기록물이 문화유산으로 자리 잡을 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

완주=김원용 기자

