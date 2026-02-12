“춘향제 유네스코 등재 추진을”…춘향문화선양회, 간담회 개최

96년 역사 춘향제, 유네스코 인류무형문화유산 등재 본격 시동

12일 춘향문화선양회 2층 회의실에서 열린 ‘춘향제 세계 유네스코 인류무형문화유산 등재 간담회’ 모습/최동재 기자

춘향문화선양회(회장 이정한, 이하 선양회)가 12일 춘향제 유네스코 인류무형문화유산 등재 추진 의지를 공식화했다.

이날 오후 3시 선양회 2층 회의실에서 열린 ‘춘향제 유네스코 인류무형문화유산 등재 추진 간담회’에는 최경식 남원시장과 허인선 시 문화관광교육국장, 노상준 전 남원문화원장 등 문화·예술·행정 분야 관계자 40여 명이 참석했다.

간담회는 국민의례를 시작으로 춘향제의 연혁과 역사에 대한 발표, 유네스코 등재를 위한 협력사항 토론 등의 순으로 진행됐다.

남원 춘향제는 1931년 시작된 춘향을 기리는 제향으로, 일제강점기와 6․25전쟁, 민주화 시기를 거치면서도 매년 지속된 남원의 무형유산이다.

판소리 ‘춘향가’의 정신을 시민과 함께 계승·실천해 온 대표적인 축제로, 남원의 문화정체성과 공동체 정신을 상징한다.

춘향제를 통해 지역 주민들은 소속감과 정체성을 확인했으며, 축제에 참여함으로써 그 정체성을 고취해왔다.

이정한 회장은 “96년의 시간을 이어온 춘향제는 단순한 축제가 아니라 남원의 혼과 공동체 정신이 담긴 문화유산”이라며 “이번 간담회를 계기로 전통의 가치를 재정립하고, 자자손손 이어질 세계적 유산으로 자리매김하도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

남원=최동재 기자

