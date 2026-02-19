제27회 전주국제영화제 공식 포스터 공개

김영나 디자이너의 손끝에서 재해석된 ‘J’의 의미 전주국제영화제 4월 29일부터 열흘간 진행

제27회 전주국제영화제 공식포스터/사진=전주국제영화제 조직위 제공

전주국제영화제(공동집행위원장 민성욱‧정준호)가 19일 제27회 전주국제영화제 공식 포스터를 공개했다.

이번 포스터는 지난 2020년부터 이어온 전주의 이니셜 ‘J’를 활용한 그래픽 캠페인의 연장선에 있다. 올해는 기존의 상징성을 유지하면서 한 단계 진화한 시각적 변화를 시도한 것이 특징이다.

공식 포스터는 날카로운 그래픽으로 형상화된 이니셜 ‘J’는 기존의 상징을 넘어 새로운 표현과 상상력으로 예술 장르로 확장하는 영화제의 방향성을 표현했다.

특히 손의 감각이 중심이 되는 인쇄물과 종이, 오브제 등을 활용한 아날로그적 제작 방식을 통해 고도화된 기술 환경 속에서 인간적 온기와 영화적 감각을 환기하는 시도를 담아냈다.

포스터 디자인 작업에는 베를린과 서울을 기반으로 활동하는 김영나 작가가 참여했다. 김 작가는 디자인의 언어를 통해 미술의 경계를 실험하며 시각적 사유의 가능성을 확장해온 인물로 포스터에서도 영화제의 철학을 감각적으로 녹여냈다.

제27회 전주국제영화제는 오는 4월 29일부터 5월 8일까지 열흘간 전주영화의 거리와 전주시 일대에서 열린다.

