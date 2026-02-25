전북도·도의회 “금융중심지 지정은 국가 경쟁력 확장” 한목소리

김관영 지사, 입장문 통해 부산 측 반대 입장에 정면 반박 서울 종합·부산 해양·전북 자산운용 특화 ‘3각 축’ 제시 도의회 특위 “금융중심지 반대는 균형발전 정면 도전”

김관영 전북특별자치도지사가 제3금융중심지 지정 추진과 관련, 부산 측의 반대 입장에 “금융중심지 분산이 아니라 국가 금융 경쟁력 확장 전략”이라고 정면으로 반박했다.

김 지사는 25일 낸 입장문에서 "최근 부산시가 제3금융중심지 지정을 두고 ‘나눠 먹기식 정책’이자 ‘부산 금융중심지의 위상을 흔드는 조치’라고 주장했는데, 이는 국가 금융정책의 방향을 지역 경쟁의 관점에서 협소하게 해석한 것”이라고 비판했다. 해당 주장은 부산지역의 한 언론 보도를 통해 알려졌다.

그러면서 김 지사는 “제3금융중심지 지정은 기존 금융중심지의 기능을 분산하는 정책이 아니라 국가 금융 기능을 전문화하고 고도화하는 전략적 선택”이라고 강조했다.

그 근거로 서울은 종합금융, 부산은 해양·파생금융 특화 거점으로 자리 잡은 만큼 전북이 추진하는 모델은 이를 대체하는 것이 아닌 상호 보완하는 구조라고 설명했다.

특히 김 지사는 세계 3대 연기금 가운데 하나인 국민연금공단이 전북에 위치해 있다는 점을 거론했다.

김 지사는 “국민연금을 기반으로 자산운용 산업을 집적하는 것은 지극히 합리적인 정책 설계”라며 “이를 단순히 지역 안배나 나눠 주기 식으로 규정하는 것은 정책의 본질을 왜곡하는 것”이라고 지적했다.

기능 중복 우려에 대해서도 “부산의 해양·디지털·파생금융 전략과 전북의 연기금 기반 자산운용 특화 전략은 구조적으로 다르다”며 “자산운용은 특정 지역의 독점 영역이 아니고 연기금과의 연계성 측면에서 전북이 가장 적합한 입지”라고 강조했다.

김 지사는 “수도권 집중과 금융 기능 편중은 이미 구조적 한계에 도달했다”며 “서울과 부산, 전북으로 이어지는 금융 3각 축은 대한민국 금융지도의 외연을 확장하는 국가 전략”이라고 밝혔다.

그러면서 “(금융중심지 지정 추진은) 지역 간 갈등을 조장할 사안이 아니라 각자의 강점을 살린 역할 분담과 상호 보완의 관점에서 접근해야 한다”고 덧붙였다.

전북특별자치도의회 균형발전특별위원회도 같은 날 입장문을 내고 전주 제3금융중심지 지정에 반대 입장을 밝힌 것으로 알려진 박형준 부산광역시 시장을 강하게 비판했다.

특위는 “전북 금융중심지 반대는 국가균형발전에 대한 정면 도전”이라며 정부의 조속한 결정을 촉구했다.

김 지사와 마찬가지로 특위 역시 서울은 종합금융, 부산은 해양·파생금융, 전북은 기금·자산운용 중심으로 기능을 분담하는 구조라고 강조했다.

특위는 또한 국민연금공단 입지와 KB·신한 금융타운 조성 등을 근거로 전북의 경쟁력을 제시하며 “상호 보완을 통한 국가 금융생태계 구축이 필요하다”고 밝혔다.

김영호 기자

