전북경찰청, 3·1절 폭주족 집중단속 진행

전북경찰청이 삼일절을 맞아 이륜차 일제 단속 및 야간 폭주족 집중단속에 나선다고 26일 밝혔다.

경찰에 따르면 최근 도내 폭주족의 위법행위가 지속적으로 발생하고 있으며, 삼일절 폭주 행위도 우려되고 있다.

이에 따라 경찰은 국경일 주간 시간대에 안전모 미착용, 음주운전, 불법개조 등 이륜차 일제 단속을 진행한다.

또한 야간 시간대에는 폭주족 합동 대응팀을 도내 주요 지점에 배치하고, 암행순찰차 등을 단속에 투입할 계획이다.

중점 단속 대상은 2대 이상의 차량이나 오토바이가 다른 차량의 진로를 방해하거나 위협하는 공동위험행위, 신호위반과 중앙선침범 등 행위를 연달아 반복해 다른 사람에게 위해를 주는 난폭운전, 차량 불법개조, 굉음 유발 등이다. 또한 폭주행위를 도운 동승자도 방조범으로 형사 입건할 예정이다.

만약 현장에서 무리하게 도주하는 등 현장 검거가 어려운 폭주 차량이 발생할 경우 CCTV 등 영상 장비를 동원해 추적한 뒤 반드시 사법처리를 진행할 방침이다.

김철문 전북경찰청장은 “되풀이되는 폭주 행위에 대해 가용경력과 장비를 총동원해 무관용 원칙으로 강력 단속할 예정”이라며 “현장 단속이 어려운 경우 사후 추적 수사를 통해 반드시 검거하겠다”고 말했다.

