‘설렘 가득, 캠퍼스에 첫걸음’…우석대 입학식 성황

3일 열린 우석대학교 2026학년도 전주캠퍼스 입학식

우석대학교(총장 박노준)는 3일 전주캠퍼스 입학식을 개최했다.

문화관 2층 아트홀에서 열린 입학식에는 박노준 총장과 조준모 총동문회장, 교무위원, 단과대학장, 최윤호(간호학과 4년) 총학생회장 등이 참석해 신입생들의 입학을 축하했다.

이날 신입생을 대표해 유우석(약학과)·강여울(간호학과) 학생은 학칙을 준수하고 깨끗한 학풍을 이어받아 더 발전시킬 것을 선서했다. 이에 박노준 총장도 신입생들이 학문 탐구에 더욱더 매진할 수 있도록 최적의 교육 여건을 제공하겠다고 다짐했다.

박노준 총장은 “도전정신과 자신감을 갖고 대학 생활에 임해 각자의 꿈을 마음껏 펼치길 바란다”며 “대학도 신입생들이 사회에 필요한 인재로 성장할 수 있도록 적극 지원하겠다”고 밝혔다.

한편 신입생들은 이날 학과별 오리엔테이션을 통해 교수진 및 선배들과 소통하는 시간을 가졌다.

