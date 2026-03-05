박경철 익산시장 예비후보, 소각장·산단 외곽 이전 공약

도시 발전 저해·환경오염 요인 해소 약속

박경철 익산시장 예비후보가 5일 익산시청에서 기자회견을 열고 부송동 쓰레기 소각장 및 익산제1·2일반산업단지 외곽 이전 공약을 발표하고 있다./사진=송승욱 기자

박경철 익산시장 예비후보가 부송동 쓰레기 소각장 및 익산제1·2일반산업단지 외곽 이전을 공약했다.

그는 5일 익산시청에서 기자회견을 열고 “2016년 당시 더불어민주당 강병원 국회의원이 국정감사에서 공개한 ‘전국 발암물질 전국지도, 배출 및 이동량 조사 결과보고서’에 따르면, 익산지역은 인구의 34.3%가 발암물질 노출 위험 인구로 고독성물질을 배출하는 사업장 주변 거주 인구가 많았다”면서 “부송동 소각시설을 거주민이 없는 외곽으로 이전하겠다”고 밝혔다.

이어 “2006년에 채규정 전 익산시장을 상대로 부송동 쓰레기 소각로 이전 시민대책위원회 공동대표로서 싸웠다”면서 “익산의 도시 발전을 저해하는 도심권 소각장을 외곽으로 이전하고 그 자리에 경주 APEC과 같은 국제행사를 유치하겠다”고 덧붙였다.

아울러 그는 “익산제1·2산업단지가 외곽으로 이전하는 공약이 실현되면, 익산시민들은 50년 동안 지속된 악취의 고통에서 벗어나고, 세계적으로도 유례가 없는 환경도시로 거듭날 수 있다”며 이전을 약속했다.

이밖에도 익산 국가식품클러스터 2단계 추진을 위한 방안으로 외국인 투자구역 확대 입법과 특별법 제정을 제시했다.

익산=송승욱 기자

