조국혁신당, ‘국힘 제로 연합추진위’ 설치…민주당과 선거연대 본격화

이해민 사무총장, 연대 추진 위한 창구 역할 맡아 혁신당, 민주당 ‘통합추진준비위’와의 협력 강화

5일 조국혁신당 조국 대표가 5일 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다./사진=연합뉴스

조국혁신당이 6·3 지방선거와 국회의원 재·보궐선거를 앞두고, 더불어민주당 등 다른 정당과의 연대를 추진하기 위한 당내 기구인 ‘국힘 제로 연합추진위’를 설치했다.

혁신당은 5일 최고위원회의를 열고 국힘 제로 연합추진위를 설치했다. 위원장은 이해민 사무총장이, 부위원장은 윤재관 전략기획위원장이 맡는다고 밝혔다.

혁신당은 민주당의 ‘연대와 통합 추진 준비위’와의 소통 창구로는 이 사무총장과 윤 위원장을 지정했다.

민주당은 지난달 4일 혁신당과의 지방선거 합당 제안을 번복한 뒤, ‘통합추진준비위’를 설치해 연대와 통합을 위한 논의를 시작했다.

혁신당은 그간 “국민의힘 당선을 ‘제로(0)’로 만들기 위해서는 자당과 민주당의 선거연대가 필요하다”고 주장해왔다.

혁신당은 호남 외에도 강원, 충청, 영남 등 지역에서 연대가 이뤄져야 한다고 강조하며 정치개혁 실현을 위해 민주당은 물론 개혁진보 4당 및 시민사회와의 협력을 강화할 것이라고 설명했다.

앞서 민주당은 정청래 대표가 혁신당과의 선거 전 합당을 제안했으나, 당내 이견이 지속되자 이를 중단하기로 했다.

대신 지방선거 후 통합을 추진하기 위한 기구를 꾸려 선거 후 합당 논의를 진행하기로 했고, 혁신당도 이를 수용한 상황이다. 민주당은 이번 추진위 설치를 통해 선거 후 본격적인 연대 및 통합을 추진할 계획을 세운 것으로 보인다.

이번 결정은 양당 간 연대 가능성을 더욱 높였으며, 6·3 지방선거와 재보궐선거에 큰 영향을 미칠 전망이다.

서울=이준서 기자

