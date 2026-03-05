이전기사
국주영은 전주시장 예비후보 “전주를 전주답게, 시민이 살기 좋게 만들겠다”

강정원 웹승인 2026-03-05 16:40 수정 2026-03-05 16:41

Second alt text
국주영은 전주시장 예비후보가 기자간담회에서 선거 전략에 대해 이야기 하고 있다. /강정원 기자

국주영은 전주시장 예비후보는 5일 “20년 의정활동을 통해 검증된 행정력과 실천력을 바탕으로 ‘첫 번째 여성 전주시장’으로서 전주의 담대한 변화를 이끌어내겠다”고 밝혔다.

이날 제9회 전국동시지방선거 전주시장 예비후보에 등록한 국주 예비후보는 기자간담회를 통해 “누군가를 공격하기보다는 전주시 재정 정상화 등 실질적인 대안을 제시하는 방향으로 선거에 임하겠다”며 이번 지방선거에 임하는 전략을 설명했다.

특히 그는 최근 제기된 전주시 재정 문제와 관련, 조지훈 예비후보가 제안한 토론에 대해 “당장 토론 보다는 당선 이후 행정·의회·언론·시민사회‧재정 전문가 등이 참여하는 태스크포스(TF)를 구성해 전반적인 재정 구조를 분석하고 정상화 방안을 마련하는 게 바람직한 것 같다”고 선을 그었다.

국주 예비후보는 “전주의 자존심을 세우고 시민의 일상을 실질적으로 바꾸는 시장이 되겠다”면서 시민들의 응원과 지지를 당부했다.

강정원 기자

강정원 mkjw96@hanmail.net
