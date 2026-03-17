[줌] 불교 조각장 꿈꾸는 귀촌인 김진성씨

지역과 국가발전에 도움 임실군 오수면 한암마을에 귀촌 11년

“오랫동안 다져온 기능과 경험을 바탕으로 지역과 국가 발전에 도움이 되기 위해 인간문화재 지정에 도전할 생각입니다”.

불교조각장(무형문화재)을 꿈꾸는 김진성 씨(62)가 고향인 임실군 오수면 한암마을에 귀촌, 필봉농악과 한지장에 이어 인간문화재 3번째 지정을 희망하고 있다.

경기도 남양주시에서 불교 조각과 각종 문화재 수리 및 보수에 참여해 온 그는 도시 생활을 접고 11년째 부인 안은숙 씨(60)와 새로운 도전에 불씨를 지폈다.

고향을 떠나 1980년 서울종합직업훈련원 목공예과에 입소한 김씨는 이후 강원공예사와 아람아트사 등지에서 전문가들로부터 기술을 이어받았다.

이를 통해 경기도 광주시 일광사의 천수 천안관세음보살상과 서울 관악산 연주암의 1250나한 조성에 참여해 기능을 익혔다.

그는 “고향에 내려와서도 전남 강진의 해탈문 문수동자와 보현동자 조성에 앞장섰다”며 “선운사 지장보살좌대와 임실의 오수암 관세음보살 조성 등에도 참여했다”고 밝혔다.

2004년에는 서울기능경기대회 참가와 2007년에는 특허출원으로 ‘삼색동자’를 등록했으며 (사)한국문화재기능인협회 제11회 기능인 작품전에서 실력을 발휘했다.

한때 ‘심인공방’을 운영한 그는 경영과는 거리가 멀어 고향에 낙향한 후 ‘진성불교조각’을 설립해 작품 활동에 전념하고 있다.

입상실적도 2004년 서울기능경기대회 목공예부문 동상과 2012년 (사)한국기능인협회 제11회 기능인작품전 입선 등 수차례 결실을 거뒀다.

하지만, 귀촌 후 기능보유자로 눈길을 돌린 그는 최근 불교목조각 전북도지정 무형문화재 보유자로 지정받기 위한 수순에 들어갔다.

김씨는 “지금은 고향에서 주변 사람들과 취미생활 등 다양한 활동을 이어가고 있다”며 “임실의 국가무형문화재인 필봉농악과 한지장을 보고 이를 목표로 삼았다”고 말했다.

김씨가 오늘에 이르기까지는 그동안 생활고로 어려움을 겪어온 아내의 눈물겨운 헌신이 뒤따랐다.

작품 활동에 여념이 없는 그를 대신해 온갖 잡일과 야채 행상, 우유 배달 등으로 젊음을 보내야 하는 쓰리린 과거가 숨어 있었다.

그는 충분한 뒷바라지를 못해 오랫동안 두 딸과 아내에게 죄책감으로 고민했다 며 가족회의 끝에 귀향을 결심, 이제는 편안한 마음으로 작품 활동에 들어갈 수 있게 됐다 고 밝혔다.

김진성씨는 “생활고로 한때는 목수로 전향할까 했으나, 아내의 도움으로 작품활동에 매진하고 있다”며 “반드시 국내 최고의 불교 조각장으로 설 수 있도록 남은 힘을 쏟아붓겠다”고 말했다.

임실=박정우 기자

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