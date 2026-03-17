최도식·안수용 정읍시장 예비후보, ‘정책공약 연대' 선언

안수용 예비후보(오른쪽)와 최도식 예비후보가 정책연대를 선언하고 손을 맞잡고 있다. 사진=임장훈 기자

민주당 안수용·최도식 정읍시장 예비후보가 17일 시청 브리핑실에서 기자회견을 열고 “정책 공약을 연대하겠다”고 선언했다.

두 후보는 “지역 소멸 위기 상황에서 소모적인 갈등과 정치적 분열이 아니라 정책과 미래로 경쟁하고 협력하는 정치가 필요하다고 판단했다”며 의미를 부여했다.

또, 정책연대가 향후 두 후보의 단일화 수순이냐는 질문에는 “단일화는 당원과 시민들이 경선과정에서 해준다고 생각한다며 인위적인 단일화는 하지 않는다”고 밝혔다.

안수용 예비후보(오른쪽)와 최도식 예비후보가 상호 정책을 설명하며 연대 의미를 설명하고 있다. 사진=임장훈 기자

안수용 예비후보는 최도식 예비후보가 제시한 ‘국립 암 전문 원자력병원 분원 유치’, ‘한우산업 클러스터 조성’ 공약을 우선으로 ‘정읍시청 지역소멸대응국 신설’, ‘방사성 동위원소 신산업 육성’, ‘우주방사선 부품센터 구축’, 경제·산업 분야 핵심 공약을 공동 공약으로 추진하겠다고 밝혔다.

최도식 예비후보는 안수용 예비후보가 제시한 ‘365일 문화도시 정읍 조성’, ‘문화재단 설립 및 시민 참여형 문화정책 전환 추진’이 유용한 공약인것 같다면서 ‘연지시장 생활 시장 재개발’, ‘구도심 빈집 재생 및 생활문화공간 조성’, ‘정읍 문화 행복 청년아파트 조성’, ‘신정동 지역문화산업 박람회 개최’, ‘농촌 유휴지 에너지 소득 정읍시민연금 지급’ 등 문화·관광 중심 도시전략 공약을 공동 공약으로 추진하겠다고 밝혔다.

두 후보는 “민주당 예비후보자들이 정읍의 미래를 위해 정책 비전을 놓고 치열하게 토론해야 할 때이다” 며 “매일 하나의 정책 주제를 정해 공개토론하자”면서 먼저 ‘에너지 기본소득 분야’를 제안했다.

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