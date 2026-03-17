2년 차 맞은 전주함께장터⋯기업·기관 관심 절실

작년 3월부터 ‘전주형 착한 소비자 운동’ 함께장터 추진 지난해 총 39개 사 참여⋯기업·기관 규모 대비 실적 저조

지난해 3월 열린 전주형 착한 소비자 운동 함께장터 프로젝트 브리핑에서 참석자들이 기념 사진을 찍고 있다. /전주시

지역경제의 찬 바람을 막아 준 착한 소비자의 발길이 뜸해지고 있다. 올해 2년 차를 맞이한 전주형 착한 소비자 운동인 전주함께장터가 취지 대비 관심이 저조한 것으로 나타났다.

지난해 3월에 시작한 함께장터는 기업·기관·시민·소상공인이 함께하는 민생경제 살리기 범시민 운동이다. 날로 깊어지는 지역경제 회복을 위해 지자체와 기업·기관·시민·소상공인이 힘을 모아야 한다는 판단에서 출발했다.

크게 골목상권 살리기, 전통시장 살리기, 노동자 기 살리기, 소상공인 활력 살리기로 나눠 추진 중이다.

쉽게 말해 기업·기관이 모금하면 주변 이웃을 위해 선결제, 식사, 장보기, 물품 지원 등의 방식으로 소상공인·전통시장을 이용해 지역경제를 활성화하는 방식이다.

문제는 관내 기업·기관 규모에 비해 턱없이 실적이 부족하다는 점이다. 사업 초반엔 활발했지만, 경기 침체에 따라 기업·기관도 상황이 어려운지 점점 관심이 줄었다는 전언이다.

17일 전북일보 취재를 종합하면 지난해 말 기준 실적은 총 39개 사 1억 4000여만 원(현금 9000만 원, 물품 5000만 원)이다. 3~9월 등 총 7개월간 실적이 36개 사 1억 1900여만 원이었던 점을 고려하면, 남은 3개월 동안 참여 기업·기관은 3개 사뿐이다.

사실상 참여가 급감하면서 사업 동력이 크게 위축된 모습이다. 이 가운데 시는 지역경제에 활력을 불어넣기 위해 함께장터 운영을 강화한다고 밝혔다.

특히 기업·기관 등의 자발적인 참여와 나눔이 민생 활력으로 연결될 수 있도록 골목상권과 전통시장 등 현장 중심으로 운영하기로 했다. 상권별 특색을 반영한 골목상권 드림축제와 같은 행사와 연계해 실질적인 매출 증대와 나눔 문화를 도모할 계획이다.

올해는 추가로 신규 프로그램을 발굴했다.

다양한 세대가 함께하는 소상공인 공방 체험, 취약계층 전통시장 장보기 행사, 소외계층 노동자 대상 우리 농산물 꾸러기 지원 등이다. 지역 공동체의 유대감을 회복하는 동시에 소외된 이웃을 돕고, 소비를 유도한다는 목표다.

앞으로 함께장터를 단순한 일회성 행사를 넘어 민관 협력 기반의 지속 가능한 상생 브랜드로 안착시킨다는 구상이다. 이를 위해서는 기업·기관의 적극적인 참여가 필수적이다.

시 관계자는 “예산 없이 기부사업으로 진행하다 보니 자체 홍보를 하는 데 어려움이 있다. 언론 보도자료 배포를 통해 알리는 게 최선”이라면서 “무엇보다 기업·기관의 자발적인 참여가 필요하다”고 말했다.

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지