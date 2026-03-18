조지훈 예비후보 “전주시 공무원 정치적 중립을”

조지훈 전주시장 예비후보는 18일 시청에서 기자회견을 하고 있다. /강정원 기자

조지훈 전주시장 예비후보는 18일 일부 공무원의 선거 개입 의혹을 제기하며 공무원들의 정치적 중립을 요구했다.

조 예비후보는 이날 전주시청에서 기자회견을 열고 “일부 공무원이 정치적 중립 의무를 망각한 채 단체 채팅방에 머물면서 선거운동 창구로 활용하고 있다”며 “오늘까지만 경고하고, 계속 남아 선거에 개입하면 좌시하지 않겠다”고 밝혔다.

이어 일부 공직자의 이름을 거론하며 “현직 간부 공무원들은 해당 채팅방에서 즉각 탈퇴해야 한다”고 덧붙였다.

이와 함께 조 예비후보는 “시민에게 희망을 줘야 하는 재개발‧재건축 사업이 오히려 시민의 삶터를 위협하는 희망 고문으로 작동하고 있다”면서 전주시 재건축‧재개발 지구를 빠르고 강력하게 바꾸는 신속 추진 방안도 발표했다.

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