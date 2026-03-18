김성수 전북도지사 예비후보 “새만금 3대 권한 확보해야”…전북 4대 권역시 구상 제시

사용수익권·재정·규제 특례 확보 강조…“새만금, 전북 미래산업 거점 돼야” 행정경계는 유지하되 산업·생활권 묶는 ‘4대 권역시 협력모델’ 제안

18일 전북도의회에서 김성수 전북도지사 예비후보가 기자회견을 하고 있다./이준서 기자

6·3 지방선거 전북도지사에 출마한 무소속 김성수 예비후보가 18일 새만금 3대 권한 확보와 전북 4대 권역시 구상을 제시했다.

단순한 산업단지 분양을 넘어 새만금을 전북의 미래 산업 거점으로 키우고, 행정구역 통합 대신 권역별 협력 구조로 전북의 성장판을 다시 짜야 한다는 주장이다.

김 예비후보는 이날 전북자치도의회 브리핑룸에서 정책 기자회견을 열고 “새만금이 전북의 지속가능한 성장 거점이 되려면 사용수익권과 재정권, 규제 특례 등 3대 권한 확보가 필요하다”고 밝혔다.

특히 사용수익권과 관련해 “토지 소유권을 요구하는 것이 아니라 일정 기간 운영과 수익 창출이 가능한 권한을 확보하자는 것”이라며 “평당 1만원 수준의 임대만 이뤄져도 연간 약 900억원의 수익이 가능하다”고 설명했다.

김 후보는 또 ‘전북 4대 권역시’ 구조를 대안으로 내놨다. 행정구역은 유지하되 산업과 생활 기능을 권역 단위로 연결해 협력하는 방식으로 성장 전략을 짜자는 것이다.

그는 “완주·전주 통합반대 범완주군민대책위원회와 완주군민에게도 4대 권역시 협력 모델을 바탕으로 전북의 미래를 함께 논의하자고 제안한다”고 말했다.

이어 “오늘 발표한 공약은 도민과 함께 검토하고 토론하는 오픈 정책을 하고자 한다”라며 “전문가와 시민사회, 언론, 도민이 함께 전북의 미래를 설계하자는 취지”라고 강조했다.

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