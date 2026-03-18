나종대 군산시장 예비후보, 공식 출마 선언…"군산, 반드시 도약"

나종대 군산시장 예빟보

나종대 군산시장 예비후보가 18일 시청 브리핑실에서 공식 출마를 선언하며 “새로운 미래를 시민과 함께 만들어가겠다”고 밝혔다.

나 후보는 “현대자동차 새만금 투자‧반도체 산업 클러스터 논의‧RE100 산업단지와 새만금 신항 개발 등 군산 앞에 역사적인 기회가 열리고 있다”며 “이제는 말이 아니라 실행으로 군산을 바꿔야 할 때”라고 강조했다.

그는 “그간 군산은 공장 폐쇄, 인구 감소, 지역경제 침체라는 어려움을 겪었지만 시민들은 포기하지 않았다”며 “새만금을 기다려온 30년의 인내가 이제 결실을 맺어가고 있다”고 말했다.

이어 “(그러나) 이 기회가 저절로 발전으로 이어지지는 않는다”면서 “누가 준비하고 실행하느냐에 따라 군산의 미래가 달라진다”고 덧붙였다.

나 예비후보는 “군산은 미래 산업의 조건을 모두 갖춘 도시”라며 “이 기회를 일자리와 지역경제 회복으로 연결하는 것이 다음 시장의 가장 중요한 책임”이라고 역설했다.

그러면서 군산의 미래 비전을 담은 8대 핵심 공약을 발표했다.

나 예비후보는 “현대자동차 9조 원 투자 성공 정착을 위해 시장 취임 즉시 시장 직속 ‘현대자동차 투자지원 TFT’를 설치해 인허가와 행정 절차를 원스톱으로 지원할 것”이라며 “교통·정주 여건 등 산업 인프라를 선제적으로 확충하는 한편 협력업체 유치를 통해 기업이 모이는 산업 생태계를 구축하겠다"고 설명했다.

이와함께 “새만금 재생에너지 인프라를 기반으로 AI 데이터센터, 2차전지, ESS, 미래 모빌리티, 수소 및 친환경 소재 산업을 유치해 ‘RE100 기반 첨단산업 도시 군산’을 만들겠다”고 전했다.

여기에 △기술과 일자리가 생기는 도시 전환 △각종 스포츠 대회를 유치를 통한 ‘스포츠가 곧 경제가 되는 도시’ 구현 △아시아 영화·영상 문화도시 △서해안 방위산업 거점 도시 △야간 팝업야시장 및 군산밤바다 포차거리 조성 △시니어 맞춤형 일자리 3000개 확대 등을 공약했다.

나 후보는 “군산은 다시 일어설 수 있고 반드시 도약해야 한다”며 “시민과 함께 살기 좋고, 돈이 돌며, 다시 성장하는 군산을 만들겠다”고 말했다.

그러면서 “군산의 변화와 발전을 위해 제 모든 것을 걸겠다”며 “군산의 미래를 위해 시민 여러분의 힘을 모아 달라”고 호소했다.

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