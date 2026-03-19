전북시민사회단체연대회의, 전북도지사 후보에 5대 정책과제 제안

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균형발전·에너지전환 2대 비전 제시 “25일까지 입장 밝혀달라”…결과 공개 방침
전북시민사회단체연대회의가 19일 전북특별자치도의회에서 기자회견을 열고 6·3 지방선거 전북도지사 후보자들을 향해 정책 질의와 입장 표명을 요구했다.
연대회의는 이날 균형발전과 에너지 전환을 핵심 축으로 한 2대 비전과 5대 정책 과제를 제시하며 “전북의 미래를 좌우할 중요한 시기인 만큼 후보자들의 책임 있는 정책 경쟁이 필요하다”고 밝혔다.
이들은 현 정부의 ‘5극 3특’ 균형발전 전략 속에서 전북이 다시 주변화될 수 있다는 우려를 제기하며, 전북자치도의 독자적 발전 전략에 대한 입장을 물었다. 또 기후위기 대응과 재생에너지 확대 흐름 속에서 전북이 단순한 에너지 생산기지에 머물지 않고 산업과 지역경제의 기회로 연결할 전략도 제시해야 한다고 강조했다.
연대회의는 구체적 정책 과제로 △도 실국장 회의 실시간 공개 △전북 공익활동지원센터 설치 △도지사 직속 성평등 정책관 설치 △익산 왕궁 자연환경 복원사업 거버넌스 구축 △새만금 공론화위원회 설치 등을 제안했다.
이들은 “이번에 제시한 내용은 원론적 구호가 아니라 당장 실현 가능한 과제들”이라며 “후보자들이 시민들의 질문에 얼마나 성실하게 답하느냐가 소통 의지와 미래 비전을 판단하는 기준이 될 것”이라고 전했다.
연대회의는 이날 질의서를 각 후보 캠프에 온라인으로 전달하고 오는 25일까지 답변을 요청할 계획이다. 이후 답변 내용을 정리해 도민에게 공개하고, 지방선거 과정에서 정책 검증 자료로 활용한다는 방침이다.
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