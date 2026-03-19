이원택 “김관영 내란 동조 사실로 확인”…영상 공개하며 책임론 제기

도민안전실장 브리핑 근거로 ‘계엄 매뉴얼 대응’ 주장 전북도 “도민 안전 위한 통상적 조치” 정면 반박

19일 이원택 국회의원이 전북도의회 브리핑룸에서 김관영 지사의 12.3 내란 방조가 사실로 드러났다며 당시 행적에 대한 지적을 제기하고 있다./사진=이준서 기자

6.3 지방선거 전북특별자치도지사에 출마한 더불어민주당 이원택 국회의원이 19일 김관영 현 지사의 ‘12·3 내란 방조 의혹’과 관련해 “내란 동조가 사실로 드러났다”며 책임론을 제기했다. 전북자치도는 이에 즉각 “통상적인 비상 대응”이라며 반박했다.

이 의원은 이날 전북특별자치도의회에서 브리핑룸에서 기자회견을 열고 2024년 12월 4일 도민안전실장 브리핑 영상을 공개하며 “그동안 김 지사가 ‘몰랐다’, ‘기계적 대응이었다’고 해온 해명과 달리, 계엄 상황에 맞춘 행정 대응이 이뤄진 사실이 확인됐다”고 주장했다.

특히 해당 영상에서 “군에서 만든 비상계엄 매뉴얼에 따라 대응했다”, “35사단이 지역 계엄사령부가 되며 필요 시 인력 지원이 이뤄진다”는 취지의 발언이 나온 점을 근거로 “전북도가 계엄군 협조 체계를 전제로 움직였다는 정황”이라고 강조했다.

이 의원은 김 지사가 “시민과 함께 계엄군 진입을 막기 위해 35사단에 연락했다”고 밝힌 데 대해서도 “영상 내용과 배치되는 거짓 해명”이라고 비판했다. 그러면서 “이미 공개된 자료로 사실관계는 충분히 드러난 만큼 도민 앞에 사과하고 책임을 져야 한다”고 덧붙였다.

이에 전북도는 측은 “당시 조치는 도민의 생명과 안전을 보호하고 행정 공백을 막기 위한 통상적인 비상 대응이었다”며 “일부 발언과 문구를 근거로 전체 대응을 왜곡하고 있다”고 반박했다.

도 관계자는 “계엄 상황과 같은 비상 시에는 관계 기관과 협조 체계를 점검하는 것이 기본 절차”라며 “이를 두고 내란 동조로 해석하는 것은 과도한 정치 공세”라고 맞받았다.

서울=이준서 기자

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