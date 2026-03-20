윤준병 "군산 재선거에 조국 출마해도 철저히 준비해서 이길 것"

윤준병(정읍·고창) 더불어민주당 전북특별자치도당위원장은 20일 "군산 재선거에 조국 조국혁신당 대표가 출마해도 최선을 다해 이길 것"이라고 밝혔다.

그는 이날 전북도의회 기자간담회에서 "전북 국회의원 의석수가 10석밖에 안 되는데, 힘을 키워야 할 판에 (군산 재선거에) 후보를 안 내서 당의 전투력을 약화하면 되겠느냐"며 이같이 강조했다.

조 대표는 신영대 전 의원의 지역구였던 군산·김제·부안갑 국회의원 재선거 후보로 거론되고 있으며 지역의 일부 인사와 조국혁신당 지역위원회는 조 대표의 출마를 요청하고 있다.

윤 위원장은 "한 사람이 아쉬운 상황인데 (이 지역구에) 우리 민주당 국회의원을 만들고 전력을 강화해야 한다고 생각한다"고 덧붙였다.

조 대표가 출마해도 이길 수 있다는 취지냐는 질문에는 "이길 수 있다는 것은 오만이고 최선을 다해서 이겨야 한다는 말"이라고 부연했다.

이번 재선거는 신 전 의원의 전직 사무장이 공직선거법 위반으로 징역형 집행유예 확정판결을 받은 데 따라 신 전 의원이 직을 잃으면서 이번 지방선거와 함께 치러진다.

이 재선거에 김의겸 새만금개발청장이 청장 임명 8개월 만에 사직한 후 지난 16일 출마를 선언하자 국민의힘 전북도당은 "(민주당의) 유책 사유에도 반성 없는 민주당과 김 후보는 이번 선거에서 반드시 유권자들의 심판을 받아야 한다"고 비판했다.

윤 도당위원장은 도당의 6·3 지방선거와 관련해서는 "당초 기초단체장은 4월 10일, 광역·기초의원은 20일 전후로 선거 관리(공천)를 마치려고 했는데 일정이 좀 늦어졌다"며 "중앙당 재심이나 인준 등이 늦어지는 바람에 전반적으로 열흘 정도 늦어질 것 같다"고 말했다.

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