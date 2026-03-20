李대통령 ‘서울-양평 고속도로’ 사업 재개 지시…2029년 착공

홍익표 정무수석 브리핑…“정치적 논란 불식·주민 염원 부응” “타당성 조사 새로 착수해 최적 노선 결정…2035년 완공 목표”

홍익표 정무수석이 20일 청와대 춘추관에서 서울-양평 고속도로 사업 재개 관련 브리핑을 하고 있다. /연합뉴스 제공

이재명 대통령이 그동안 중단됐던 서울-양평 고속도로 건설 사업의 재개를 지시했다고 청와대가 20일 밝혔다.

2023년 7월 특혜 의혹 논란으로 사업이 멈춰 선 지 약 3년 만이다.

홍익표 청와대 정무수석은 이날 브리핑을 통해 이같이 발표하면서 "올해 상반기 중 사업 재개를 위한 예산 지원방안을 마련할 예정이며, 새로운 타당성 조사 등을 거쳐 신속하게 노선을 결정하고 2029년 말에는 사업에 착공할 수 있도록 할 것“이라고 말했다.

서울-양평 고속도로는 경기도 하남시와 양평군을 연결하는 왕복 4차로 노선으로, 수도권 동부 지역의 간선 기능 강화와 경기 광주 북부 및 양평군의 균형 발전을 위해 추진되어 온 숙원 사업이다.

홍 수석은 “그동안 지역 주민과 지자체, 정치권에서는 특혜 문제와 별개로 국민 편의와 지역 염원 등을 고려해 수도권 동부 핵심 교통축이 될 사업의 신속한 재개를 지속적으로 촉구해 왔다”며 결정 배경을 설명했다.

정부는 국도 6호선과 수도권 제1순환망의 극심한 교통 혼잡, 그리고 2029년으로 예정된 교산 신도시 입주 상황 등을 고려할 때 사업을 더 이상 미룰 수 없다고 판단했다고 덧붙였다.

완공 시점은 2035년경으로 계획하고 있다.

최대 쟁점인 노선 결정에 대해서는 ‘원점 재검토’ 원칙을 분명히 했다.

홍 수석은 “원안과 수정안 모두를 검토하는 것은 물론, 새로운 타당성 조사 과정에서 합리적인 노선이 나온다면 이 역시 반영할 수 있다”며 “중요한 것은 경제성과 주민 편의성”이라고 강조했다.

앞서 이 사업은 2021년 예비타당성 조사 통과 당시 종점이 양평균 양서면이었으나, 이후 강상면으로 변경되는 과정에서 윤석열 전 대통령의 부인 김건희 여사의 일가가 강상면 일대의 땅을 소유하고 있다는 점이 드러나면서 특혜 의혹이 불거졌다.

논란이 거듭되자 정부는 2023년 7월 사업 중단을 발표했고, 이후 해당 의혹에 대한 특검 수사까지 이어졌다.

홍 수석은 “정부는 서울-양평 고속도로 사업을 둘러싼 정치적 논란을 불식시키고, 관련 절차를 속도감 있게 추진하겠다”며 “이를 통해 양평 지역 주민들의 염원에 부응하고 고속도로 이용객들의 교통 편의를 증진시켜 수도권 동부 지역의 오래된 숙원 사업을 해결하겠다”고 덧붙였다.

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