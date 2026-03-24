김재천 완주군의회 부의장, 6·3 지방선거 불출마 선언

“선당후사 정신으로 한 걸음 물러서… 4년 뒤 다시 도전”

김재천 완주군의원. 전북일보 자료사진

완주군의회 김재천 부의장이 24일 입장문을 통해 “깊은 고민과 숙고 끝에 이번 선거에 출마하지 않기로 결단했다”고 밝혔다.

김 부의장은 “그동안 지역 곳곳을 돌며 군민의 목소리를 듣고 완주의 미래를 위한 정책과 비전을 생각하며 선거를 준비해 왔으나 당내 경선 과정에서 컷오프 결정을 받았다”고 아쉬움을 드러냈다.

그는 “같은 조건 속에서도 다른 후보들에게는 기회가 주어졌지만, 저에게는 그 기회조차 없었다결과를 받아들이기 쉽지 않았지만 정치인은 개인의 억울함보다 당과 지역의 미래를 우선해야 한다는 ‘선당후사’의 원칙에 따라 결단을 내렸다”고 설명했다. 이어 “출마를 고집하기보다 완주의 미래와 지역 화합, 당의 승리를 위해 한 걸음 물러서는 것이 더 책임 있는 선택이라고 판단했다”고 밝혔다.

한편, 김 부의장은 이번 지방선거를 앞두고 전북도의원 더불어민주당 후보 경선 참여를 준비했으나, 당 공천 심사 과정에서 컷오프되며 경선 기회를 얻지 못한 것으로 알려졌다. 그는 2020년 하반기 완주군의회 의장단 선출 과정에서 당론을 위배했다는 이유로 민주당으로부터 제명 처분을 받은 바 있다. 이후 2022년 대선을 앞두고 이뤄진 이른바 ‘민주당 대사면’ 조치에 따라 복당하면서 공천상의 불이익 없이 군의원 후보로 출마할 수 있었던 점을 감안하면 그로서는 선뜻 받아들이기 어려웠을 것으로 보인다.

김 부의장은 최근까지 도의원 대신 무소속으로 기초의원 선거 출마를 검토했으나, 최종적으로 불출마를 결정한 것으로 전해졌다.

김 부의장은 “저를 믿고 응원해주신 군민과 지지자 여러분께 진심으로 죄송하고 감사드린다”며 “4년 뒤 더욱 준비된 모습으로 다시 군민의 선택을 받겠다”고 밝혔다는 말로 정치 활동을 계속 이어가겠다는 의지를 밝혔다.

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지