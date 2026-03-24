방탄소년단 장신구, 전주 디자이너가 만들었다

한복 브랜드 ‘리슬’ 디자인·제작⋯멤버 4명, 뉴욕 공연 때 착용

23일(현지 시간) 미국 뉴욕 맨해튼에서 열린 스포티파이XBTS: 스윔 사이드 행사에 참석한 방탄소년단이 착용한 리슬 제작 장신구 사진. /리슬

4년 만에 완전체로 돌아온 그룹 방탄소년단(BTS)이 착용한 장신구가 전주에 본사를 둔 한복 브랜드 ‘리슬’의 작품으로 밝혀져 눈길을 끈다.

리슬은 23일(현지 시간) 미국 뉴욕 맨해튼에서 열린 ‘스포티파이XBTS: 스윔 사이드’ 행사에 참석한 방탄소년단이 자사 제품으로 스타일링을 완성했다고 밝혔다.

멤버 7명 중 뷔(V), 정국, 슈가, 제이홉(J-hope)은 귀도래 매듭 술띠, 박쥐문 브로치, 무아 노리개, 매듭 술띠 등 전통 장신구로 포인트를 줬다. 서구적인 옷에 한국적 장신구를 소품으로 활용한 것이 특징이다.

이번 협업은 지난 18일 BTS 측으로부터 서양식 의상와 조화를 이룰 장신구를 요청하는 메일을 받으며 성사됐다. 리슬은 기존 제품 외 9점을 추가로 디자인·제작 후 곧바로 발송할 정도로 BTS 측과 빠르게 소통한 것으로 알려졌다.

황이슬 리슬 대표는 “제안 메일을 보자마자 두근대는 가슴을 멈추지 못했다. 차분함을 유지하기 위해 심호흡부터 했던 것 같다”면서 “시간이 없어 기존에 가지고 있는 장신구만 요청했지만, 신규 아이템을 추가로 긴급 제작했다”고 설명했다.

그러면서 “전세계에 대한민국을 알리고 있는 아티스트와 같은 방향으로 함께할 수 있어 영광으로 생각한다”며 “앞으로도 한국의 멋인 ‘코리안 시크(Korean Chic)’를 알리는 브랜드로 나아가겠다”고 말했다.

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