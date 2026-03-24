전주판 배달의 민족⋯철가방 속에 음식 대신 ‘정책’

전주지속가능발전협의회 ‘김정배가 간다’ 프로젝트 시민이 발굴한 정책 배달하는 콘셉트⋯6월 3일까지

전주지속가능발전협의회가 6·3 지방선거를 앞두고 시민이 제안한 정책을 후보자에게 배달하는 ‘김정배가 간다’ 프로젝트를 실시한다./전주지속협

전주 시내 한복판을 달리는 배달 라이더의 철가방 속에 자장면 대신 정책이 담겨 있는 진풍경이 벌어지고 있다.

전주지속가능발전협의회(전주지속협)는 24일 6·3 지방선거를 앞두고 시민이 제안한 정책을 후보자에게 배달하는 <시민 정책 배달 서비스: 김정배가 간다> 프로젝트를 실시한다고 밝혔다.

본선거가 끝나는 6월 3일까지 배달은 계속된다.

지난해 말부터 발굴한 시민 정책을 정책 배달 서비스 콘셉트로 알리는 방식이다.

쉽게 말해 시민이 직접 요리한 정책을 예비후보가 주문하면 배달 라이더인 김정배가 철가방에 정책을 넣어 배달해 주는 것이다.

여기서 김정배는 친숙한 이미지를 전달하기 위해 한국 최다 성(姓)씨로 알려진 ‘김’ 씨에 정책 배달을 줄여 ‘정배’를 붙여 만들었다.

시민이 정책을 발굴하는 모습부터 예비후보가 주문하고, 김정배가 배달하고, 다시 예비후보가 정책을 받아 드는 것까지 전 과정을 촬영해 인스타그램 릴스 영상으로 게시한다.

대상은 전주시장, 전주시의회 의원, 전북특별자치도의회 의원 예비후보 등이다.

지난 17일부터 이날 오후 4시까지 약 일주일 간 정책을 주문한 예비후보는 전주시장 2명, 전주시의원 7명, 전북도의원 1명 등 총 10명이다. 지금도 신청을 받고 있다.

전주지속협은 콘셉트에 충실하기 위해 정책 메뉴판까지 만들었다.

메뉴판은 크게 교통·이동권, 경제·일자리, 기후경제, 탄소 중립·환경, 돌봄·시민 참여 등 5대 분야 대표 정책과 장애인, 이주민, 노인, 아동·학부모, 청년 등 대상별 대표 정책을 포함해 총 208개 메뉴로 구성됐다.

이 정책은 시민 정책 공모전, 시민조사단·전문가·NGO·기관이 참여하는 전주지속가능발전목표 모니터링, 지난해 8월 국민공모를 통해 발굴됐다.

정책 메뉴판은 전주지속협 블로그에서 누구나 확인할 수 있으며, 해당 영상은 인스타그램을 통해 공개된다.

전주지속협 관계자는 “그동안 지방선거 때가 되면 시민 공모를 통해 정책 제안을 받았다“며 “예비후보가 시민의 이야기를 듣고, 선거 공약으로 이행하는 ‘약속’의 전 과정을 공개하는 새로운 시도를 해 보기로 했다”고 말했다.

그러면서 “지방선거 예비후보는 시민이 체감하는 정책에 관심을 가지게 되면서 시민·정책 중심의 선거가 만들어지고, 유권자 또한 선거에 더 관심을 갖는 계기가 될 것으로 기대된다”고 했다.

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