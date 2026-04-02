안호영 의원 “김관영 도지사와 굳건한 정책연대 재확인”

국회서 도지사 출마 기자회견 “빠른 시일내 회동, 정책연대할 것” 아울러 기후에너지환경노동위 원장 사임서도 제출

6·3 지방선거 더불어민주당 전북도지사 예비후보인 안호영 의원이 2일 국회 소통관에서 경선 완주 의사를 밝히고 있다. /연합뉴스

더불어민주당 전북특별자치도지사 경선 주자인 안호영 국회의원이 국회에서 상임위원장 사임과 경선 완주 기자회견을 열고 도지사 경선 행보에 본격 나섰다.

안 의원은 2일 국회 소통관에서 기자회견을 갖고 “지난 1일 자정 무렵 김관영 지사와 전화 회동을 가졌다”며 “김 지사에 대한 비상징계 결정에도 불구하고 정책연대의 취지가 여전히 유효하다는 점을 분명히 했다”고 밝혔다.

안 의원은 “두 사람은 통화에서 정책연대를 포기하지 않고, 연대를 통해 차기 전북도정을 이재명 정부의 정책을 구현하는 선도 지역으로 만들어가겠다는 의지를 재확인했다”고 설명한 뒤 “특히 두사람이 빠른 시일 안에 직접 회동을 갖기로 하고, 정책연대를 구체적으로 실현하기 위한 주요 방향과 실행 과제를 공동으로 결정해 나갈 것”이라고 덧붙였다.

이어 “김 지사와 저는 앞으로도 흔들림 없이 정책연대를 이어가며, 도민의 삶을 바꾸는 실질적 성과를 만들어 나가겠다”고 강조했다.

2일 국회에서 열린 기후에너지환경노동위원회 전체회의를 마친 뒤 위원장인 더불어민주당 안호영 의원이 위원장직을 사임하며 기후노동위원, 김성환 기후에너지환경부 장관과 기념 촬영하고 있다. /연합뉴스

안 의원은 이날 기후에너지환경노동위원회 전체회의에서 “위원장으로서의 마지막 회의가 될 것 같다”며 위원장 사임서 제출 사실도 알렸다.

이번 사임은 전북지사 후보 경선에 참여하기 위한 것이다.

그는 애초 김관영 전북지사와 정책 연대를 하고 경선에서 중도 하차할 예정이었지만, 김 지사가 현금 살포 의혹으로 전날 밤 늦게 제명돼 경선 참여 자격이 박탈되자 입장을 바꿨다.

민주당은 지난달 31일 본회의에서 지방선거 출마로 공석이 된 법제사법·행정안전·보건복지위 위원장을 선출했으나, 기후노동위는 안 의원이 계속 맡겠다고 하면서 보궐선거를 진행하지 않았다.

민주당 문금주 원내대변인은 이날 기자들과 만나 후임 기후노동위원장 선출 문제와 관련, “안 의원이 사임한다면 당연히 후속 절차를 밟아야 한다”며 “최대한 이른 시일 내 이뤄질 것”이라고 말했다.

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