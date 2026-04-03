김관영 지사, 법원에 당 제명처분 효력 정지 가처분 신청

페이스북 통해 서울 남부지법에 접수사실 밝혀 당에 대리비 받은 청년들 선처 호소도 조승래 “가처분 본인 권리지만 반성과 성찰 기회 가져야”

김관영 전북도지사 페이스북 캡쳐

대리비 명목 ‘현금 제공’ 의혹으로 더불어민주당 중앙당으로부터 제명 처분을 받은 김관영 전북특별자치도지사가 법적대응에 나섰다.

아울러 김 지사는 이번 일과 관련해 도민들에게 사과하고 당에 당시 자리에 있었던 청년들에 대한 선처를 요청했다.

김 지사는 3일 페이스북에 글을 올려 “전북의 자존심에 큰 상처를 받으신 도민들께 정말 죄송하다”며 “신중하지 못했던 순간의 처신에 대해 깊이 성찰하고 있다”고 밝혔다.

이어 그는 “전날 서울남부지방법원에 ‘제명처분 효력정지 가처분 신청’을 접수했다”며 “민주당에 남기 위한 마지막 몸부림이자 도민과 함께 만든 성과, 전북의 자존심을 지켜야 한다는 간절함”이라고 설명했다.

이에 따라 서울 남부지법은 오는 7일 김지사의 가처분 신청 사건에 대한 심리를 열 예정이다.

그러면서 김 지사는 당시 대리비을 받았던 청년들에 대한 선처를 당에 요청했다.

그는 “함께 했던 청년들에겐 잘못이 없다”며 “음주운전을 우려해 지급한 비용을 받았지만, 문제를 인지하고 곧장 반환한 이들”이라고 강조했다. 그러면서 “소액 금액까지 문제 삼아 청년들에 대한 문책을 검토하는 것은 과도하다”고 주장했다.

김 지사는 “그 책임은 모두 내가 짊어지겠다”며 “앞날이 창창한 청년들이 상처 입지 않도록 해달라”고 당에 호소했다.

아울러 그는 “사법부의 판단을 기다리겠다”며 “가처분이 인용돼 당에 돌아갈 수 있기를 간절히 바란다”고 덧붙였다.

끝으로 그는 “비바람이 거세지만 멈추지 않겠다”며 “어떤 어려움 속에서도 끝까지 책무를 다하고, 전북의 미래만 보고 가겠다”고 밝혔다.

이에 조승래 민주당 사무총장은 이날 서울 여의도 당사앞에서 취재진에게 “사실관계에 대해 김 지사 본인도 부인하지 못했던 상황”이라며 “우리 당의 당헌·당규, 윤리 규정에 기초해서 최고위원회가 신속하게 제명 결정한 것은 당헌당규에 따른 적절한 조치”라고 했다.

그러면서 “김 지사 본인도 그 행위에 대해서 부끄럽게 생각하고 있는 것도 사실 아닌가”라며 “가처분은 본인 권리일 수 있을지 모르겠지만 전라북도를 대표하는 도지사로서 또 당의 최고 공직자 중에 한 명이었던 사람으로서 반성과 성찰의 기회를 갖는 것이 적절할 것”이라고 덧붙였다.

민주당 중앙당은 지난 1일 지역 시·군 의원들과 청년 당원들에게 현금을 나눠줬다는 의혹이 제기된 김 지사를 제명했다.

김 지사는 지난해 11월30일 전주시 완산구의 한 식당에서 지역 시·군 의원들과 도당 청년들에게 현금을 나눠 주는 장면이 언론을 통해 공개됐다. 참석자들이 김 지사에게 5만원권으로 보이는 지폐를 받은 뒤 인사를 하거나, 거수경례하는 모습도 영상에 담겼다. 전북경찰청 반부패경제범죄수사대는 수사에 나섰고, 전북도 선거관리위원회도 자체 조사를 벌이고 있다.

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