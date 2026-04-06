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경찰, ‘현금 제공 의혹’ 김관영 지사 전격 압수수색

김문경 웹승인 2026-04-06 09:42 수정 2026-04-06 09:46

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경찰 관계자들이 6일 현금 살포 의혹과 관련해 김관영 전북도지사의 집무실 등 압수수색을 위해 진입하고 있다. /김문경 기자

김관영 전북특별자치도지사의 현금 살포 의혹을 수사 중인 경찰이 관련 압수수색에 나섰다.

전북경찰청은 6일 오전 9시 20분께 김 지사와 집무실 등에 대한 압수수색을 진행하고 있다.

이번 압수수색은 김 지사가 지난해 11월 전주의 한 식당에서 더불어민주당 전북도당 청년들과 시군 의원에게 현금을 나눠줬다는 의혹을 조사하기 위해 진행된 것으로 파악됐다. 

김 지사는 이러한 의혹에 대해 대리비로 참석자들에게 1만 원에서 10만 원 사이로 총 68만 원의 금액을 줬지만 문제를 인지하고 회수했다고 해명한 바 있다.

경찰 관계자는 “자세한 사안은 밝힐 수 없다”고 말했다.

한편, 더불어민주당은 의혹이 제기된 김 지사를 지난 3일 제명했으며, 김 지사는 이에 불복해 서울남부지법에 가처분 신청을 제기했다.

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#김관영 #압수수색
김문경 sale0330@daum.net
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