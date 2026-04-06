전북 ‘한우 거래 표시제’ 시범 도입 안착할까

도, 경매 단계 품질 정보 공개…가격 형성 구조 개선 기대 전남 등 개량 정책 확산 속 품질 중심 한우 산업 전환 주목

6일 임실축협 가축시장에서 전북특별자치도가 ‘고능력 한우 가축시장 거래 표시제’를 시범 도입한 가운데 관계자들이 품질 정보를 분석하고 있다. 전북도

전북특별자치도가 유전체 분석으로 선발한 고능력 한우의 품질 정보를 거래 과정에 반영하기 위해 가축시장 내 표시제 시범 도입에 나섰다.

그동안 개체의 유전적 우수성이 가격에 충분히 반영되지 않는다는 지적이 이어진 가운데, 경매 단계에서 관련 정보를 공개해 가격 형성 구조를 보완하려는 취지로 풀이된다.

6일 전북자치도에 따르면 이번에 시범적으로 도입한 ‘고능력 한우 가축시장 거래 표시’ 제도는 임실축협 가축시장에서 경매 시 고능력 한우를 전광판에 별도로 표시해 구매자가 개체의 유전적 우수성과 품질 정보를 직관적으로 확인할 수 있도록 한 것이 핵심이다.

단순하게 외형이나 체중 중심의 기존 거래 방식에서 벗어나, 과학적 데이터에 기반한 가치 평가 체계를 도입했다는 점에서 의미가 크다.

전북도는 ‘전북특별법’ 제25조(한우산업의 보호 육성)과 관련 조례를 근거로 유전체 분석 상위 20% 이내 개체를 ‘고능력 한우’로 지정·관리하고 있으며 이를 통해 우수 종축 기반을 체계적으로 확대하고 있다.

실제로 개량 성과도 뚜렷하게 나타나고 있다. 최근 출하된 고능력 한우 후대축의 1++ 등급 출현율은 53.8%로 전국 평균보다 12.3%포인트 높은 수준을 기록했으며, 마리당 약 102만 원의 추가 소득 효과도 확인됐다.

그러나 그동안 이러한 품질 우수성이 경매 가격에 충분히 반영되지 못해 일반 한우와 큰 차이 없이 거래되는 한계가 지적돼 왔다.

도는 이번 표시제를 통해 개체 간 품질 차이를 명확히 드러내고, 이에 따른 합리적 가격 형성을 유도하겠다는 방침이다.

유사한 사례는 다른 지역에서도 확인된다. 지난 2024년 전남도에서는 함평과 강진 등을 중심으로 우량 암소 선발과 유전체 분석 지원, 장려금 지급 등 다양한 개량 정책을 병행하며 고품질 한우 생산 기반 강화에 나서고 있다.

유전체 분석을 통해 개체별 육질과 육량 특성을 정밀하게 파악하고, 이를 바탕으로 맞춤형 교배를 지원하는 한편 우량 암소 보유 농가에는 인센티브를 제공하는 방식으로 개량 효과를 높이고 있는 것이다.

도에서는 이번 시범사업을 계기로 도내 주요 가축시장으로 제도를 확대하고, 장기적으로는 유전체 기반 개량과 유통 시스템을 연계한 선순환 구조를 구축할 계획이다.

이를 통해 농가의 생산 의욕을 높이고, 소비자에게는 보다 신뢰할 수 있는 한우를 공급한다는 전략이다.

민선식 도 농생명축산산업국장은 “고능력 한우 표시제는 과학적 개량 성과를 시장에서 정당하게 평가받기 위한 출발점”이라며 “우수한 품질을 갖춘 한우가 제값을 받을 수 있는 유통 환경을 조성해 전북 한우 산업의 경쟁력을 지속적으로 강화해 나가겠다”고 말했다.

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